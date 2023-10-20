【頭髮造型】可愛圓臉女生必備髮型　戴祖儀中分瀏海秒變瓜子面

▲ Joey利用瀏海達到瘦面效果。

最近憑劇集《香港人在北京》而人氣急升的戴祖儀（Joey），近日跟拍檔吳業坤受訪時，就被對方笑「瘦不了」，因而忍不住落淚。其實Joey的包包面獲不少網民讚可愛，所以不用介懷肥瘦呢！

很多女生都會聞「包」色變，想盡辦法瘦臉，其實包包面的女生通常較為童顏，看起來十分可愛，而且選對髮型，圓臉女生亦可以秒變瓜子面。

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圓臉女生較適宜留長瀏海

除Joey外，圈中還有不少包包面女藝人，最為人熟悉的一定是阿Sa蔡卓妍，隨住年紀的增長，阿Sa雖然增添了幾份成熟美，但招牌包包面還在，難怪看起來依然少女味十足。而另一位包包面代表，就是已嫁作人妻的單文柔，她臉圓圓的，笑容甜美，完全看不出已為人母。

三位女星不約而同留有一把長髮，同樣喜歡以中分瀏海來修飾臉型，而且瀏海一定要過耳，就像Joey，平日的造型離不開過耳瀏海，就算她將頭髮紮成高馬尾，前面都一定會留有一小撮瀏海，直直的垂在面珠位置，令面型看起來更修長。

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而最近去了杜拜旅行的阿Sa，其中一款頭髮造型都可以給圓臉女生參考，就是紮起一條Elsa辮子，前額同樣留有過耳瀏海，令圓臉看起來更小巧，而且這個髮型亦令阿Sa減齡不少。

因為圓臉的特徵是下巴圓潤，臉形輪廓也較圓，把頭髮梳乾淨之後，顴骨的距離和臉部長度相近，所以較適宜留長瀏海。而這類臉型的女生也很適合短鮑伯頭，這樣可以包覆臉型，視覺看來有小臉效果。

不過，圓臉女生亦有不能剪的髮型，就是齊瀏海和泡麵捲髮，因為齊瀏海只會凸顯圓臉的缺點，小捲度的泡麵捲髮亦有膨脹臉型的錯覺。