【捱夜傷身】男子熬夜加班後行山暈倒撼頭　送院前1句話嚇窒救護員

▲ 男子熬夜加班後行山暈倒撼頭，送院前1句話嚇窒救護員。（iStock圖片）

內地一名26歲男子熬夜加班後，翌日獨自上山到寺廟拜財神，結果突然暈倒，摔到一身血。醫護人員到場後為其檢查並處理傷口，在準備將其送院之際，男子竟問「等我拜完財神再送醫院可以嗎？」，一句話讓在場的人哭笑不得。

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根據內地《都市快報》報道，事發於10月16日中午，該名男子在杭州靈隱寺景區北高峰的財神廟暈倒，渾身抽搐，其他遊客靠近圍觀，一位自稱是醫生的男人為事主進行針灸和心肺復甦法，數分種後事主才清醒過來。

巡邏隊接報趕到現場，當時男子在坐在一處花壇上，衣服、臉上、頭上都沾有血漬，雙手不停顫抖，神情呆滯。

經檢查後發現，男子後腦處被磕破，傷口約有3厘米長，左眼亦受傷。醫護人員為他包扎傷口、掛上葡萄糖液後，並準備將他送到上下醫院救治。

不過此時，男子竟開口問「等我拜完財神再送醫院可以嗎？我要先去拜財神廟」，又堅稱自己無大礙。一旁的民警和民眾聞言立即勸他先到醫院檢查，「你是腦部受傷，萬一有什麼狀況，你命還要不要？」、「財神廟一直開著的」。

在身旁的人不斷勸說後，男子最終同意到醫院治療。經檢查，他的後腦部受傷，沒有其他大礙，在醫院縫合傷口，已出院回家。

報道指，男子最近經常熬夜加班，有段時間會出現抽搐症狀。在出事前一晚，他加班到凌晨5點多，因為覺得最近運氣不好，於是想到財神廟祈福。早上8時，他未吃早餐便開始上山，結果在距離財神廟前二、三十米時，突然眼前一黑摔倒。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣