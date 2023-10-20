馬仔升呢丨馬浚偉晒邀請信獲政務司邀任星級導師　兼任多項公職計劃五年內淡出幕前

▲ 馬浚偉積極從事公職事務。

近年馬浚偉（馬仔）的身份不停演變，除了是藝人，他既擔任香港電台創作總監，並於康文署及藝發局同時擔任要職。

馬浚偉日前於社交平台上載一張信件，信件是由政務司司長辦公室寄出，他開心透露獲委任為「共創明『Teen』計劃」的星級導師（Star Mentor）。

【好學不倦】馬浚偉積極進修兼擔任公職 出道30年考慮淡出幕前：專注藝術教育

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當中馬浚偉寫道：「繼日前收到律政司司長的邀請後，今天再收到政務司的邀請。仍是那句說話，只要是馬同學能力範圍內的，定必全力支持。特別是為青少年及文化藝術及教育等方面出力的，更是責無一一貸！#完善自己成就別人 #共建更好未來 #青少年」。

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事業跟進修相互兼顧

另外，好學不倦的馬浚偉於事業和學業取平衡，正修讀神學課程的馬仔今日晒出「上學去」的照片，為返學他不介意捱麵包，他寫道：「完成是日行程，提早返回同福聖經學院做功課，再自備麵包和茶作晚餐，幸福！Amen！」，當中標籤了「學海無涯」和「學然後知不足」，馬浚偉曾透露有意於教大攻讀教育碩士。

去年11月，馬浚偉成為康樂文化事務署劇場發展小組委員會的指派委員，今年則出任香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員，任期兩年。

此外，2021年，馬浚偉曾為TVB任藝術訓練中心校長，他更連任香港電台的創作總監至明年，這3年間由一名藝人變成身兼多個公職，馬仔曾於TOPick訪問中透露轉捩點。

▲ （取自instagram）

被指性格適合從政

馬仔憶述：「記得大約20年前，淑梅姐問我有沒有考慮做議員，因為她覺得我適合為業界做事；另外某年跟馬國明合作劇集《紫禁驚雷》，他也指我的性格適合為演藝界發聲，但那時我未有放心上。」

他續說：「直至2020年我為港台主持節目，其時電台廣播處長李百全提議我正式加入港台，我便認為也許真的是時候踏出一步，不過因我要兼任演員，不可能成為全職公務員，才以合約形式跟港台合作。」

馬仔稱不排除於3至5年內逐漸淡出幕前，故現在爭取演出喜歡的角色：「這幾年都有不少劇本找我，但離不開過往常演的正派小生角色，有時我也會跟監製講，不如你找其他力捧小生演，不是自己特別巴閉，而是若我沒有興趣，也不會演得好，不想辜負人家的心機。」

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