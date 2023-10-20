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【如廁衛生】大便完抹到無殘留物不等於乾淨　專家教正確擦屁股1現象是警訊

保健美顏 17:03 2023/10/20

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大便完抹到無殘留物不等於乾淨，專家教正確擦屁股，1現象是警訊。

平時大便完認為抹到無殘留物就是乾淨，但台灣毒物科專家招名威曾表示，肉眼看不到殘留的糞便，並不代表完全乾淨，若抹屁股時出現這種現象，就要特別留意。

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台灣毒物科專家招名威在Facebook個人專頁分享，不少人認為大便完，一定要用衛生紙抹到全白，不再殘留糞便才乾淨。他亦認為，「抹到全白」不一定是「過度擦拭」，

因為擦到全白這個動作只是告訴人：我的肉眼看不到殘留的糞便了，並不表示完全乾淨。不然最簡單的方式就是用聞的，看還有沒有味道就知道啦！

不過，他提醒，若真的過度擦拭，就是拿衛生紙重複擦拭肛門口的皮膚，再加上有些人可能會非常用力來做擦拭，肛門上的皮膚就會受傷，導致紅腫、疼痛、破皮、流血等等。

由於肛門皮膚外有很多腸內細菌，如果長期有傷口，細菌可能會沿著肛門通道進入腺體，造成腺體局部感染發炎、腫脹、化膿，形成肛門膿瘍，有點像皮膚上的「暗瘡」，患部會感覺腫脹疼痛。若這些膿瘍未及時處置，可能會在皮膚組織裡破掉，容易在肛門內側形成「廔管」。

大便抹不乾淨恐是健康警訊

招名威又指，如果大便很難抹乾淨，其實是一個警訊。他解釋，通常這種情況比較像是大便細而軟，排之不爽快，總覺得沒排乾淨，而且容易黏在馬桶壁上、不易沖走，因此也不容易擦乾淨。

他表示，這些症狀主要是因患者腸胃濕熱所引起，與日常飲食有關，包括嗜吃大魚大肉等高油、高蛋白質的食物，愛喝凍飲、狂食冰品、飲食不節制，就會造成腸胃運化變差，腸道內壞菌太多、好菌太少，腸道內菌叢失衡。長期下去，腸胃更易受損，腸壁黏膜也沒辦法阻擋毒素、細菌、黴菌等入侵體內。

正確抹屁股方法

招名威表示，正確抹屁股的方法，首先要慎選衛生紙，不要選擇品質粗糙的，否則很容易破皮；另外衛生紙也不要選太薄，以免擦拭太用力，衛生紙戳破導致指甲直接戳傷肛門；如果擔心衛生紙清潔效果不高，也可使用免治馬桶或是使用純水濕紙巾。

他强調，為保健腸胃道和肛門，避免大便不健康、持續黏肛門，就必須要注意飲食，尤其是便秘的患者，若常常只吃肉類，而少吃蔬菜缺乏纖維素，還有飲食不節制，暴飲暴食或愛吃高油食物等，都很容易造成腸胃運作功能變差，因此一定要補充足夠水分，以及足量的蔬菜和水果。

他又補充，正常的排便頻率是1天3次到3天1次，如果過度頻繁（腹瀉），或是超過三天才排便，都會造成肛門受傷，導致流血、紅腫、疼痛，因此要攝取足夠的益生箘。若出現排便問題，可咨詢醫生開立軟便藥、瀉藥等，切勿誤信偏方，耽誤治療時間。

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責任編輯：羅嘉欣

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