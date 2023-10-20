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【防止受騙】騙徒三步即騎劫WhatsApp　一文看清四招提防點數卡騙案

社會 13:40 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（防騙專頁「守網者」圖片）

近日通訊軟件帳戶被騎劫個案急增，警方在防騙專頁「守網者」表示，騙徒會以欺騙方式騎劫受害人的即時通訊程式，如WhatsApp的帳戶及通訊錄，繼而冒認受害人要求其親友代買遊戲點數卡，因此建議市民啟動「雙步驟驗證」功能，亦不應將即時通訊程式驗證碼發給他人，以提防受騙。

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【TOPick診症室】焦慮症9成是因性格而起　精神科醫生：4種人格易患焦慮症

騎劫WhatsApp三步曲

當中，騙徒會假冒受害人親友，向他們發訊息要求轉發WhatsApp戶口驗證碼，再以受害人的電話號碼登入WhatsApp戶口，從而騎劫帳戶。之後，他們更會冒認受害人並向其親友發送訊息，要求他們代買遊戲點數卡後，將點數卡序號發送給騙徒。

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提防騙案建議

  • 啟動即時通訊程式內的雙步驟驗證功能
  • 切勿隨便提供即時通訊程式驗證碼予任何人，以免帳戶被盜
  • 如有親友透過社交媒體或即時通訊程式要求幫忙購買點數卡或滙款，應確認其身份
  • 如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電18222查詢

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責任編輯：梁凱婷

 

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