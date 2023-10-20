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【死因研訊】安達臣道地盤冧天秤釀3死　律政司需審視報告暫未定會否召開死因研訊

社會 13:41 2023/10/20

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死者潘浩鈺母親（右）今到庭應訊。（陳曉欣攝）

2022年9月，秀茂坪安達臣道地盤發生奪命工業意外，天秤突然塌下擊中貨櫃辦公室，導致3死6傷。死因庭今（20日）進行第2次內庭研訊前檢討。據了解律政司一方需時審視報告以決定會否作出檢控，目前尚未決定會否展開死因庭。

3名死者為潘浩鈺（終年22歲）、許文明（終年41歲）及徐學培（終年25歲）。事發於2022年9月7日，秀茂坪安達臣道房協地盤1個重65噸的天秤倒塌，壓中貨櫃辦公室，造成3人死亡。

死因庭今召開第2次閉門研訊前檢討，除許的家屬外，潘及徐的家屬均有到庭應訊，但未有律師代表。據了解，警方將於年底向死因裁判官提交調查報告，而勞工處、建築署及相關醫療等報告已呈交死因庭，律政司需時審視報告，以決定會否作出檢控，目前尚未決定會否展開死因庭，稍後將召開第3次研訊前檢討。

潘母在庭外受訪時慨嘆地盤意外頻生，「工人認認真真開開心心去返工，唔係下下送咗條命出去㗎」，痛心兒子上進陽光，意外令家庭破碎，直言意外不應該發生。

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記者：陳曉欣

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