【保暖大法】冷鋒今午殺到一晚跌6°C　中醫教煮1款飲品極速驅寒

▲ 天文台表示，一道冷鋒正橫過廣東內陸，並會在今日（20日）下午抵達沿岸地區。

冷鋒殺到！天文台表示，位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸東移。一道冷鋒同時正橫過廣東內陸，並會在今日（20日）下午抵達沿岸地區，下午會有幾陣驟雨，雨勢較為頻密，局部地區有雷暴，晚上天氣稍涼。

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天文台預測本周六（21日）及周日（22日）氣溫低見21度，部分新界地區如天水圍、上水及打鼓嶺最低溫度更低至19度：

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天氣轉涼，在飲食和睡眠也應注意保暖。飲食方面，「薑」是驅寒好幫手，註冊中醫陳俊傑就曾推介一款簡易製作的「生薑紅糖水」。陳俊傑指，在天氣寒冷的日子可以把「生薑紅糖水」當水飲，改用黃糖、白糖、椰糖等均有成效。

生薑紅糖水製法簡單，切2、3片薑，加適量紅糖，煲10多分鐘即可飲用。陳醫師稱，普通薑茶雖然也驅寒，但不及生薑紅糖水好，因為若只有薑，只會一下子熱身，若落糖就可以更加持續暖身。而他亦提醒市民需留意，平日多飲會喉嚨痛。

生薑、香茅：防治感冒

玉桂：驅寒

胡椒、薑黃：溫脾胃

蕃薯：暖身

點擊睇中醫推介平靚正驅寒保暖茶飲：













註冊中醫曾廸民也表示，吃薑有助治療感冒，特別是風寒感冒，將薑片及蔥白煎水或熬湯能夠幫助增加身體血液循環，幫助散寒發熱，祛除體內風寒。

雖然薑的功效有好多，但要留意患有胃熱、口腔潰瘍、痔瘡、皮膚病患者應減少食用。

蓋被次序影響溫暖

而在睡眠上也可注意保溫。有日本節目就曾進行實測，指出正確的蓋被次序，其實是需要3張棉被，分是為毛毯、薄毯及棉被。先把厚重保暖的毛毯鋪在床單上做底層，躺在毛毯上，再蓋棉被，最後在棉被上蓋薄毯，就能把溫度鎖住，便能達致保暖。

節目組分別嘗試3種蓋被順序：

方法一：先蓋羽絨被，再蓋毛毯

方法二：先蓋毛毯，再蓋羽絨被

方法三：毛毯墊在床上，身上蓋羽絨被

結果發現，經檢測不同蓋被方式下的溫度，發現第2種方式是21.7℃，而第3種方式是25.6℃，被內溫度可相差近4℃。節目請來專家解釋，身下鋪毛毯，可減少體溫流失；而由羽毛組成的羽絨被，則要靠體溫膨漲才能達致保溫功效，因此愈貼近身體，才愈能保溫。

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責任編輯：羅嘉欣