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【加強罰則】周日起亂拋垃圾及吐痰加碼罰$3,000　食環署設執法指引

社會 14:02 2023/10/20

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食環署人員已到多區進行宣傳教育活動。（政府新聞處圖片）

食物環境衞生署今（20日）公布，經修訂的《定額罰款條例》將於周日（22日）起生效，屆時在公眾地方亂拋垃圾、吐痰等的罰款將提高至3,000元。署方人員已到多區進行宣傳教育工作，並呼籲市民守法，配合政府改善環境衞生。

食環署表示，當修訂的《定額罰款條例》實施後，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及犬隻糞便弄污街道的定額罰款金額將提高至3,000元；至於針對店鋪阻街及非法棄置建築或大量其他廢物的定額罰款金額，則會提高至6,000元。

食環署人員已到多區進行宣傳教育活動。（政府新聞處圖片）

食環署人員已到多區進行宣傳教育活動，包括向外籍家庭傭工、商戶及市民派發宣傳單張，並配合社交媒體帖文、橫額及海報進行宣傳，提醒市民新的定額罰款金額及生效日期，及呼籲他們守法，配合政府改善環境衞生及市容。署方更表示，會不時更新及優化執法指引，亦已加強前線人員的培訓和裝備，輔助履行職責。

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責任編輯：梁凱婷

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