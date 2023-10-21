【萬聖節好去處】全城投入「哈囉威香港」 大人小朋友拍住上 尋找各區萬聖節小精靈

一年一度的萬聖節就到，相信不少朋友都會相約三五知己出外玩樂。如果你想感受節日氣氛但未知怎樣安排行程，香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「哈囉威香港」（“Hallo” Hong Kong Halloween）活動就為大家提供理想選擇。多個旅遊熱點、港鐵站、海陸交通均已披上萬聖節的裝飾，讓大小朋友都能全情投入萬聖節世界，感受節日氣氛。另外，喜歡在Instagram上分享創意搞笑影片的陳凱琳（Grace）都率先到訪各大地鐵站打卡，擺出各種趣怪表情，十分有創意，大家一起跟Grace的打卡攻略去影相打卡啦！

6大熱點尋找萬聖節小精靈

隨着萬聖節愈來愈近，相信大家已發現不少萬聖節經典元素已經無聲無息地融入社區。不過要數最理想的打卡地點，首選以下6大熱點：

九龍區：尖沙咀柏麗購物大道、星光大道、海港城

港島區：灣仔利東街；中環半山扶手電梯；銅鑼灣祟光百貨

因為配合「哈囉威香港」活動，一眾設計趣緻且色彩繽紛的南瓜、幽靈、蝙蝠、蜘蛛及糖果造型的霓虹燈飾、主題貼紙與藝術裝置已陸續現身上述熱點，大家可隨時到訪，跟這些萬聖節小精靈盡情打卡合照！

10個港鐵車站捕捉限定幽靈

港鐵車站有幽靈？今次絕非都市傳聞！10款造型可愛的小幽靈已陸續進駐中環、金鐘、海洋公園、銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、尖東、深水埗、欣澳及東涌等多個港鐵車站，他們不只造型可愛，更糅合了地標元素和街道特色，大家打卡時不妨猜猜當中融入了哪些地區元素！

另外，為提升節日氣氛，由即日起港鐵中環站、金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站及尖沙咀站更會變身成萬聖節主題車站：象徵萬聖節的南瓜藝術裝置將遍布大堂、扶手電梯、牆壁及出入口等地方，帶大家走入萬聖節世界。

萬聖節專線玩轉海陸交通

較少經過上述港鐵車站也不用擔心，因為一眾萬聖節嘩鬼可謂無處不在。在「哈囉威香港」活動舉行期間，披上萬聖節主題彩衣的觀光開篷巴士、天星小輪、鴨靈號將於市區和海上遊走；而巨型大南瓜早前亦已進駐中環碼頭，笑着等候大家到訪。

到訪旅客諮詢中心又食又拎

此外，在萬聖節期間，旅發局位於香港國際機場、高鐵西九龍站及尖沙咀天星碼頭的旅客諮詢中心亦會「淘氣轉身」，換上一身萬聖節裝扮，並與旅客大玩Trick or Treat！想獲得美味糖果和限量主題飾物，記得去「尋幽探秘」。

如果想知道更多有關「哈囉威香港」活動的安排，可以瀏覽旅發局的萬聖節專頁，了解最新資訊，盡情投入萬聖節的世界。

（特約）