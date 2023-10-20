【感恩遇上】8歲女兒需覆診12專科 港媽感恩遇到好僱主：可隨時請假

▲ Fiona照顧女兒之餘都可以保留工作。

早前秀茂坪邨一對智力有問題的五旬兄弟，因其年邁母親入院，兩兄弟在家中懷疑缺乏照顧而餓死，引起社會關注照顧者所面對的壓力與困境。港媽Fiona育有一名8歲女兒，女兒因身體問題需於醫院的12個專科覆診及參與學校活動，Fiona幸運地獲僱主體諒可以隨時請假，她亦非常感恩可以遇上好老闆！

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據HOY TV節目《一線搜查》日前的一集報道，港媽Fiona的8歲女兒出生時表徵異常，縱使父母已經做了很多基因測試，至今仍找不出原因，甚至乎沒有病名。Fiona指，女兒有腦抽筋和不能言語，需要進食糊狀食物和坐輪椅出入，現時需要在公立醫院12個專科覆診，加上女兒目前在嚴重智障學校上學，很多時候有活動需要家長參與，Fiona要經常要請假陪女兒，她坦言時間和精神壓力龐大，

有時好似好單打獨鬥，因為坊間好似好多支援，但其實資訊未必好透明，我諗好多照顧者可能會放棄工作，或轉換一啲輕鬆啲嘅工作，財政收入就少咗。

很多公司都會因為員工經常請假而解僱，但Fiona遇上好傭主讓她隨時請假陪女兒覆診或參與學校活動，她亦十分感恩：「佢好support（支持）」

平機會主席朱敏健：友善措施達至雙贏局面

《一線搜查》訪問了平等機會委員會主席朱敏健，他表示照顧者在法律上暫時未有明確定義，據政府統計處於2021年發表的第63號專題報告書中提到，全港有超過20萬人是長期病患或殘疾人士需要他人照顧，當中未包括精神健康有問題人士，因此統計起來全港的照顧者社群是超過數十萬人。

他指，家庭崗位歧視條例列明，若一個人因需要照顧直系親屬，而在僱傭、教育、服務的條件方面受到不公平待遇，便構成家庭崗位歧視。他表示家庭僱傭的友善措施，即公司推出能兼顧員工照顧家庭需要而訂出的工作守則，例如部分公司會推出特別事假，當員工要照顧長者、帶長者去看醫生，或子女入學時有特別日子需要放假，便可讓員工放假。

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另外還有彈性上班時間，員工可因應家庭需要而早點上班或晚點下班等，讓他們可兼顧照顧家庭的責任。朱敏健表示，一個好的家庭友善措施，可令僱主和僱員之間的關係更好，提升公司效率，加強生產力，達至雙贏局面。

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責任編輯:王明芳