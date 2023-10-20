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李玟離世丨李玟明日家鄉武漢下葬　挈友甄妮訴心聲：放心了

娛樂 16:29 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

李玟（Coco）將於明日（21日）於武漢石門峰紀念公園下葬！

一代樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲。其追思會在7月31於香港殯儀館舉行，之後一直未有公布CoCo安葬地點。

事隔2個多月，有內地傳媒報道指Coco將於明日（21日）於武漢石門峰紀念公園下葬！

李玟於家鄉下葬

武漢是Coco的家鄉，她向來對武漢有情意結，現今其家人安排把它安葬在武漢石門峰紀念公園，可謂令她重回家鄉。

據知園內亦會設立李玟紀念展，不少Coco的粉絲也計劃到武漢送她最後一程。而在今年8月，Coco的二家姐李思林（Nancy）曾回覆傳媒指身在武漢視察墓園。

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甄妮訴心聲

與Coco情如母女的甄妮，她曾在Coco喪禮上哽咽發言：「她令我很心痛，我與她認識了20年，雖然我們不是經常見面，但我們會用電話寫字聯絡，我很喜歡她努力專注自己的事業，亦很欣賞她的孝順，姊妹情深，她是一個很可愛的女生。」

在昨日（10月19日），甄妮在Facebook發帖，寫道：「塵埃落定，放心了」，又提到：「天大地大，毎天都有愛妳的歌迷們悼念和陪伴」、「尋尋覓覓，終於找到安樂窩，妳我都放心了」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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