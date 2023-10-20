【區議會選舉】新民黨29人參戰　「亞視暖男」對撼TVB女藝人

▲ 新民黨公布參選名單，共派出29人參選。（陳靜儀攝）

區議會選舉提名期進入第4日，新民黨今日宣布派出29人參選，其中17人競逐地區直選，12人參與「三會」間選。和其他建制政黨一樣，新民黨主席葉劉淑儀表示，該黨的參選人大部分較年輕、學歷高，平均年齡為37歲，當中有一人為少數族裔。

新民黨主攻港島及新界區，九龍區僅派一人參選，葉劉淑儀解釋，資源有限，期望日後有多些資源在九龍區服務。葉劉淑儀表示，有把握參選人能爭取到提名，明天會陸續報名。

早前加入新民黨，有「亞視暖男」之稱的黃守東將競逐灣仔區直選，其同區對手包括TVB女藝人宋芝齡，以及民建聯穆家駿。

▲ 有「亞視暖男」之稱的黃守東將競逐灣仔區直選.（陳靜儀攝）

實政圓桌稱難覓提名 葉劉︰「田生可搵我哋」

實政圓桌計劃派出5名成員出選區議會，該黨召集人田北辰早前表示，當中4人仍未有任何提名。葉劉淑儀回應指，「田生（田北辰）可以來搵我哋。」她又說，若有其他政黨人士尋求新民黨提名，會考慮對方過去的軌跡，包括是否遵守基本法、對社會的貢獻、參選人的素質及理念等。

李梓敬獲准幫經民聯參選人站台

近日宣布參選的還有經民聯羅曉楓，競逐大埔南區直選，他昨晚在社交平台發布競選海報，除了有經民聯主席羅偉國、副主席梁美芬，新民黨立法會議員李梓敬亦以「推薦人」身份現身海報中，新民黨稱批准李梓敬幫羅站台，新民黨亦未派人出選大埔南直選。羅同區對手包括民建聯黃碧嬌。

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區議會選舉參選名單（持續更新）

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責任編輯：趙居逸