【幼稚園面試】學之園面試重視親子關係　迎海校校長貼士：孩子哭看家長如何處理

▲ 學之園迎海校校長分享面試貼士。

踏入幼稚園招生高峰期，不少家長都忙於為子女揀選心儀學校，其中成立於2000年的學之園幼稚園，轄下有8所分校，由於不少畢業生均被名校小學取錄，因而深受家長歡迎，K1及PN學位均競爭激烈。親子要如何準備面試，學之園迎海校校長分享，校方重視小朋友能否聽指令，同時會留意親子間的互動，萬一小朋友大喊，家長如何處理是其中一個取錄因素。

學之園幼稚園是私立男女幼稚園，以雙語教學環境見稱，K1至K3分為粵英班及普英班，而PN則為粵英班，每班均由一位中文及一位英語教師共同授課，採用自家研發校本教材。

幼稚園的畢業生升小情況理想，學生不乏入讀直資及私立名校，以2022學年畢業生，8所分校776名畢業生，共有633人考入直資及私立小學，當中31人考入聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男書院附屬小學及拔萃女小學分別有30及26人入讀，另有52人入讀保良局蔡繼有學校、21人考入保良局陳守仁小學等。

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設兩輪面試

學之園的2024至25學年K1申請將於10月22日截止，共設兩輪面試，第一次面試將由家長為小朋友拍攝短片，並於10月31日至11月7日期間上載至學校指定平台，校方將於10月26日以電郵通知申請者。

第二輪面試採用實體面見，學之園幼稚園（迎海）張婉雯校長表示，面試大致分為小組遊戲及個別面見等，亦會有跟校長會面的時間。

學校有不同類型的小朋友，有熱愛分享的、亦有文靜的，反而是入讀後，我們如何與家長合作，栽培他們成為才德兼備的孩子。

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面試重視親子關係

張校長認為，報考K1的小朋友來面試時只有2歲多，不一定能夠流暢地表達，但會留意他們的認知、聽指令能力及大小肌肉表現、情緒是否穩定，看小朋友各方面的均衡發展。

學校亦重視親子之間的關係，曾有家長問及若小朋友面試時大喊，是否一定不獲取錄，張校長表示，明白小朋友會有情緒，這時校方會留意家長的處理方法，如何令孩子冷靜下來、如何安撫孩子，這是很重要的部分。

將來小朋友上學，有機會面對各種情緒問題，若親子關係建立得好，可幫到小朋友成長，例如情緒及行為問題、各樣事情都可以更快調整，進步得更快。

學之園2024至25學年PN班將於12月接受申請，張校長透露，面試同樣會留意申請人的聽指令能力、大小肌肉發展、跟家長的關係等，另亦會留意小朋友是否理解別人叫他們的名字。張校長表示，近年很多家長都叫小朋友乳名，例如BB、妹妹等，導致孩子對自己的名字不懂反應，

當老師叫他們的名字，他們沒有回應，會令人覺得原來他們不懂自己的名字，這都是基本。

▲ 今年開放日將會提供各種關於電的遊戲和活動。（越玲瓏攝）

學之園開放日

學之園將於10月21日舉辦一年一度的開放日，於下午2時至4時開放予公眾人士參觀。張校長表示，迎海校今年的主題是「趣電遊園」，由全校師生籌備，提供各種關於電的遊戲和活動，例如皮影戲、小實驗、電音派對、互動劇場、攤位遊戲等。

校方亦會展示K2及K3學生製作的親子作品，其中K3學生製作的迎海小社區，會有不同能源發電的模型，推廣珍惜和節約能源的概念，校方亦安排一個課室作示範教室，向家長展示平日上課的方式。

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記者：林愛娜