【Ben Sir見家長】心痛接連發生學生輕生悲劇 Ben Sir辦「老母講座」教溝通

▲ 近月接連發生學生輕生悲劇，從事教育工作逾30年的Ben Sir(歐陽偉豪)，非常關注青少年自殺的問題，率先發起搞「教老母做老母」講座調教老母們的溝通。

近月接連發生學生輕生悲劇！從事教育工作逾30年的Ben Sir(歐陽偉豪)，非常關注青少年自殺的問題，率先發起搞「教老母做老母」講座調教老母們的溝通，「我希望喺問題未發生之前就打沉個問題。」

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忙教育工作又忙節目《東呃西騙》的Ben Sir，眼見開學不足兩個月已經發生連串學童輕生事件，他感到非常心痛，為了不想悲劇再發生，他計劃先從家長出發，辦「老母講座」調教老母們的溝通技巧。

他接受TOPick電話訪問，率先披露講座的內容，他表示主要教家長跟子女溝通技巧，語言上的運用，尤其是子女做功課時的道德判斷，

啲仔女覺得好多功課做，好慘！但家長好多時都會用一個道德判斷，『佢咁樣好錯、好懶、唔長進』，一下打落去，小朋友會好傷心，我哋可以話「你功課多呀！好攰呀呵？你唔想做功課呀？」首先要接受佢嘅感受，接受唔代表認同，之後慢慢再教。

家長易代入子女感受

自從Ben Sir在facebook公布辦「老母講座」，這幾天他收到不少人的PM，但絕大部分都是家長，而媽媽佔的比率較多，同時亦反映出媽媽在管教上佔的時間居多，他留意到很多家長都會代入子女的感受，「我覺得個細路好辛苦，咁多功課」，Ben Sir指，這個究竟是家長覺得，還是子女自己說，家長要釐清一些問題，可能是家長自己問題，不要一廂情願自己覺得子女也有同樣的感覺，

呢個可以教家長點樣抽離阿媽個身分去講，呢個係好難，做咗阿媽咁耐，呢啲大同小異嘅技巧都係對語言運用，點樣去教或者問啲問題會到肉啲同更加準確。

除了功課，也有移民的問題，家長單向為子女搞移民，辦理手續時才知道子女不想，「原來問吓問吓個細路唔係好想移民」，Ben Sir又指出，家長與子女有不少矛盾位，讀書、課外活動、甚至親子關係延伸到大家無法溝通，到最後反而是父母自己的問題，

細路讀書成績唔差，覺得讀書唔辛苦，玩好多課外活動，但又好緊張，好似好矛盾，個家長覺得辛苦又唔知點處理呢啲矛盾位，家長好緊張唔識得放鬆，咩都要理，我就話倒返轉頭，你試吓你自己躺平一下，唔好理咁多先，再問落去先知，個家長驚同個細路疏離，覺得個細路唔黐佢。

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Ben Sir續指，有家長好坦白向他說出子女患有焦慮症，但Ben Sir則反問究竟是家長自己認為還是學術上、病歷上的焦慮，

佢感覺係好擔心就講成焦慮，又講到自己好depression(沮喪)，我估計日後需要輔導員，見心裡學家都唔出奇，所以喺見心理學家之前，我哋凡人做到啲咩呢？

Ben Sir希望藉著這個講座做多些，在問題未發生之前就打沉個問題，問題未萌芽之前就要找出跡象，而不是等到個問題形成，才去想解決方法。

他教育30年，從老師的身分到純粹學生的角度去搜集資料，現在是換個角度聽聽媽媽第一身的問題，然後再去演繹，他在這個優勢下可以從學生的角度及家長的角度去分析問題的所在，

學業聯繫到課外活動又聯繫到人際關係，阿爸阿媽又離婚，有啲又單親，所有嘅嘢就好似魚絲網積積埋埋，我諗我可以借助個講座或者期後一啲workshop可以解番個結，就算未必解得晒，但抆鬆啲都好吖！

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記者︰林碧洋