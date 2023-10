▲ 好甜蜜!

前港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)早前被爆與大隻富二代Jordan拍拖,二人愛得甜蜜,不時同遊,又互相出席對方朋友的活動。

早前Carmaney接受傳媒訪問時直認與Jordan了解中,大讚對方是好男仔,非常細心,而且更自爆見過對方家長,足見感情穩定。

戀情浮面

近日Carmaney與Jordan齊齊飛到馬尼拉出席婚禮,見他們悉心打扮,現身華麗婚宴,之後二人又情侶裝上陣合照。

Jordan以英文留言:「All the way for my fam in 🇵🇭 🥂 👑congratulations again」似乎Carmaney已融入男方圈子,女友地位備受肯定。網友更大讚他們男才女貌,相當匹配!

