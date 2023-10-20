【組裝合成】房協乙明邨長者屋「松悅樓」年底落成　即日起接受申請

▲ 房協沙田乙明邨全新長者住屋「松悦樓」預計今年年底落成，預計最快明年第二季入伙。（陳靜儀攝）

房協首個以組裝合成建築法（MiC）興建、位於沙田乙明邨的長者住屋項目「松悅樓」預計今年年底落成，預計最快明年第二季入伙，即日起至11月30日接受房協轄下所有出租屋邨的全長者寬敞戶申請調遷，獲編配單位的合資格住戶可享終身免租和差餉，以及一次性搬遷津貼。

「松悅樓」樓高10層，共提供64個長者友善單位，發展成本逾1億元。單位採用開放式設計，內部面積約21平方米，可供1至2人居住；大樓地下則設有康樂中心供住戶參加康體和跨代交流活動等。

房協總監（物業管理）潘源舫指，有別於其他出租屋邨，「松悅樓」每個單位均附送大門鐵閘、櫥櫃、抽油煙機、電熱水爐和聽筒式對講機，且已鋪上地磚，但不設明火煮食。

他續指，為助長者住得更舒適和安全，單位全屋低門檻，大門設高低雙防盜眼，廚櫃特別矮身和圓角，電掣位置亦設在及腰位，方便長者不用彎腰或蹲下便可充電，窗戶則均有窗花和僅可推開至特定角度。

至於廁所，除了設趟門和防滑浴椅，還有黃色浴室扶手，空間也特別大，以方便需照顧者協助或使用輪椅的長者使用；廚廁均用易開關水龍頭。

凡房協轄下所有出租屋邨的全長者寬敞戶（郊區公共房屋及乙類出租屋邨除外），即全部家庭成員於今年11月30日或之前年滿60歲，且無擁有任何香港住宅物業，均可申請調遷至「松悦樓」。若在居住期間維持上述要求，將可享終身免租和差餉，以及一次性搬遷津貼，單人住戶約1.03萬元，雙人住戶約1.7萬元。若所有家庭成員均已年滿65五歲，或現時居於乙明邨，更加可獲優先編配單位。

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潘源舫稱，房協已向所有合資格住戶派發申請表，住戶可於11月30日或之前將填妥表格交回所屬屋邨辦事處。而現時房協所有出租屋邨中，約有1,300多名合資格住戶，其中約1成更正在乙明邨居住，對出租率有信心，盼鼓勵全長者寬敞戶騰出其原有單位，供編配予有需要家庭，達至善用公共房屋資源目標。

「松悅樓」原先計劃在今年年中落成，但現卻延遲約半年至今年年底，潘指是受疫情影響建築模組製成等。他又提到，大樓地面及1樓以傳統鋼筋及混凝土方法建造，2樓至9樓的住宅樓層則以鋼結構MiC方法興建，整體共用了約229個組裝合成及預製組件，較傳統方法節省了約10%至15%建築時間。

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記者：梁薾心