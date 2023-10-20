  • 26°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 16:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【組裝合成】房協乙明邨長者屋「松悅樓」年底落成　即日起接受申請

社會 16:36 2023/10/20

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

房協沙田乙明邨全新長者住屋「松悦樓」預計今年年底落成，預計最快明年第二季入伙。（陳靜儀攝）

房協首個以組裝合成建築法（MiC）興建、位於沙田乙明邨的長者住屋項目「松悅樓」預計今年年底落成，預計最快明年第二季入伙，即日起至11月30日接受房協轄下所有出租屋邨的全長者寬敞戶申請調遷，獲編配單位的合資格住戶可享終身免租和差餉，以及一次性搬遷津貼。

「松悅樓」樓高10層，共提供64個長者友善單位，發展成本逾1億元。單位採用開放式設計，內部面積約21平方米，可供1至2人居住；大樓地下則設有康樂中心供住戶參加康體和跨代交流活動等。

房協總監（物業管理）潘源舫指，有別於其他出租屋邨，「松悅樓」每個單位均附送大門鐵閘、櫥櫃、抽油煙機、電熱水爐和聽筒式對講機，且已鋪上地磚，但不設明火煮食。

他續指，為助長者住得更舒適和安全，單位全屋低門檻，大門設高低雙防盜眼，廚櫃特別矮身和圓角，電掣位置亦設在及腰位，方便長者不用彎腰或蹲下便可充電，窗戶則均有窗花和僅可推開至特定角度。

至於廁所，除了設趟門和防滑浴椅，還有黃色浴室扶手，空間也特別大，以方便需照顧者協助或使用輪椅的長者使用；廚廁均用易開關水龍頭。

凡房協轄下所有出租屋邨的全長者寬敞戶（郊區公共房屋及乙類出租屋邨除外），即全部家庭成員於今年11月30日或之前年滿60歲，且無擁有任何香港住宅物業，均可申請調遷至「松悦樓」。若在居住期間維持上述要求，將可享終身免租和差餉，以及一次性搬遷津貼，單人住戶約1.03萬元，雙人住戶約1.7萬元。若所有家庭成員均已年滿65五歲，或現時居於乙明邨，更加可獲優先編配單位。

點擊圖片放大
+5
+4

潘源舫稱，房協已向所有合資格住戶派發申請表，住戶可於11月30日或之前將填妥表格交回所屬屋邨辦事處。而現時房協所有出租屋邨中，約有1,300多名合資格住戶，其中約1成更正在乙明邨居住，對出租率有信心，盼鼓勵全長者寬敞戶騰出其原有單位，供編配予有需要家庭，達至善用公共房屋資源目標。

「松悅樓」原先計劃在今年年中落成，但現卻延遲約半年至今年年底，潘指是受疫情影響建築模組製成等。他又提到，大樓地面及1樓以傳統鋼筋及混凝土方法建造，2樓至9樓的住宅樓層則以鋼結構MiC方法興建，整體共用了約229個組裝合成及預製組件，較傳統方法節省了約10%至15%建築時間。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁薾心

相關文章

【罕見意外】洪水橋養蜂男遭黃蜂刺傷　送院搶救情況危殆
今日 14:59
【罕見意外】洪水橋養蜂男遭黃蜂刺傷　送院搶救情況危殆
【火警】西貢榕樹澳獨立屋起火傳爆炸聲　疑屋內電線短路肇禍
今日 15:03
【火警】西貢榕樹澳獨立屋起火傳爆炸聲　疑屋內電線短路肇禍
【網球巨星】費達拿偕家人秘密訪港　仔女於網球學院即場上課
今日 16:25
【網球巨星】費達拿偕家人秘密訪港　仔女於網球學院即場上課

你可能感興趣

【罕見意外】洪水橋養蜂男遭黃蜂刺傷　送院搶救情況危殆
今日 14:59
【罕見意外】洪水橋養蜂男遭黃蜂刺傷　送院搶救情況危殆
【火警】西貢榕樹澳獨立屋起火傳爆炸聲　疑屋內電線短路肇禍
今日 15:03
【火警】西貢榕樹澳獨立屋起火傳爆炸聲　疑屋內電線短路肇禍
【網球巨星】費達拿偕家人秘密訪港　仔女於網球學院即場上課
今日 16:25
【網球巨星】費達拿偕家人秘密訪港　仔女於網球學院即場上課
物業 公屋 裝修設計 開放式間隔 物業管理 記者 房協 沙田 設計 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月20日 時間12:05）
【網絡熱話】北角祼女闖入健身中心及學校　街頭奔走尖叫大鬧
【網絡熱話】北角祼女闖入健身中心及學校　街頭奔走尖叫大鬧
【婆媳關係】新抱懷孕4個月流產永不孕 丈夫CCTV驚揭母恐怖惡行崩潰
【婆媳關係】新抱懷孕4個月流產永不孕 丈夫CCTV驚揭母恐怖惡行崩潰