【著數優惠】康文署有獎推廣送iPhone 15 Pro　成為SmartPLAY用戶即可抽獎

▲ 康文署全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY。（資料圖片）

全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY（將沿用目前「康體通」中文名稱）將於11月9日上午7時正式啓用。為鼓勵市民盡快登記成為用戶和多做運動，康文署今日（20日）宣布舉辦有獎推廣活動，所有於11月5日或以前成功登記成為SmartPLAY用戶，並最終完成身分認證的市民（包括現時已登記的21萬名SmartPLAY用戶），均會自動獲得抽獎資格，有機會獲得豐富獎品。

活動將會從合資格SmartPLAY用戶中抽出大獎三名，每名大獎得主會獲得新款智能手機一部（蘋果iPhone 15 Pro、三星Z Flip 5或華為P60 Pro）；另設安慰獎30名，獎品包括智能健康設備如運動按摩槍、智能電子磅等。

康文署將於11月13日以電腦隨機抽出中獎者，其間將由註冊會計師事務所負責監察。中獎者名單將於11月20日在康文署SmartPLAY專題網頁、康文署Facebook專頁「康文+++」、星島日報及英文虎報刊登公布，並將會有專人聯絡中獎者。活動詳情即看：【下一頁】

康文署提醒市民，由11月9日開始，所有人士必須完成登記及完成認證，方可使用SmartPLAY系統報名參加活動和租訂設施；現有的Leisure Link用戶亦須重新登記。

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記者：黃穎津