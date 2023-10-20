  • 26°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 18:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】康文署有獎推廣送iPhone 15 Pro　成為SmartPLAY用戶即可抽獎

社會 16:52 2023/10/20

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

康文署全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY。（資料圖片）

全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY（將沿用目前「康體通」中文名稱）將於11月9日上午7時正式啓用。為鼓勵市民盡快登記成為用戶和多做運動，康文署今日（20日）宣布舉辦有獎推廣活動，所有於11月5日或以前成功登記成為SmartPLAY用戶，並最終完成身分認證的市民（包括現時已登記的21萬名SmartPLAY用戶），均會自動獲得抽獎資格，有機會獲得豐富獎品。

活動將會從合資格SmartPLAY用戶中抽出大獎三名，每名大獎得主會獲得新款智能手機一部（蘋果iPhone 15 Pro、三星Z Flip 5或華為P60 Pro）；另設安慰獎30名，獎品包括智能健康設備如運動按摩槍、智能電子磅等。

康文署將於11月13日以電腦隨機抽出中獎者，其間將由註冊會計師事務所負責監察。中獎者名單將於11月20日在康文署SmartPLAY專題網頁、康文署Facebook專頁「康文+++」、星島日報及英文虎報刊登公布，並將會有專人聯絡中獎者。活動詳情即看：【下一頁

康文署提醒市民，由11月9日開始，所有人士必須完成登記及完成認證，方可使用SmartPLAY系統報名參加活動和租訂設施；現有的Leisure Link用戶亦須重新登記。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【火警】西貢榕樹澳獨立屋起火傳爆炸聲　疑屋內電線短路肇禍
今日 15:03
【火警】西貢榕樹澳獨立屋起火傳爆炸聲　疑屋內電線短路肇禍
【區議會選舉】新民黨29人參戰　「亞視暖男」對撼TVB女藝人
今日 15:56
【區議會選舉】新民黨29人參戰　「亞視暖男」對撼TVB女藝人
【食物安全】日本冷凍帶子及無花果涉違令進口　食安中心封存產品
今日 16:11
【食物安全】日本冷凍帶子及無花果涉違令進口　食安中心封存產品
【組裝合成】房協乙明邨長者屋「松悅樓」年底落成　即日起接受申請
今日 16:36
【組裝合成】房協乙明邨長者屋「松悅樓」年底落成　即日起接受申請
【網球巨星】費達拿偕家人秘密訪港　仔女於網球學院即場上課
今日 16:25
【網球巨星】費達拿偕家人秘密訪港　仔女於網球學院即場上課

你可能感興趣

【火警】西貢榕樹澳獨立屋起火傳爆炸聲　疑屋內電線短路肇禍
今日 15:03
【火警】西貢榕樹澳獨立屋起火傳爆炸聲　疑屋內電線短路肇禍
【區議會選舉】新民黨29人參戰　「亞視暖男」對撼TVB女藝人
今日 15:56
【區議會選舉】新民黨29人參戰　「亞視暖男」對撼TVB女藝人
【食物安全】日本冷凍帶子及無花果涉違令進口　食安中心封存產品
今日 16:11
【食物安全】日本冷凍帶子及無花果涉違令進口　食安中心封存產品
著數優惠 康文署 智能手機 Facebook iPhone Samsung

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡熱話】北角祼女闖入健身中心及學校　街頭奔走尖叫大鬧
【網絡熱話】北角祼女闖入健身中心及學校　街頭奔走尖叫大鬧
急症室最長等候時間（10月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月20日 時間16:05）