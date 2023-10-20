【粉嶺高球場】城規會維持原有決定　將高球場舊場北端用地列為未決定用途　

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城市規劃委員早前就粉嶺高球場舊場北端用地改劃用途接受進一步申述，今日（20）並舉行閉門會議審議有關申訴。規劃署指，城規會決定維持將該9.5公頃用地，由「住宅(甲類)」地帶暫時改劃為「未決定用途」地帶，將在11月30日法定限期前將草圖呈交行政長官會同行政會議考慮。

規劃署指，城規會經審慎考慮了1,903份進一步申述、3日聆聽會約60名出席人士的口頭陳述，以及規劃署和相關部門的意見和回應後，今天下午進行討論後作出此決定，提到城規會備悉香港哥爾夫球會就環評報告提出司法覆核，法庭早前亦批准了暫緩執行有關決定，審議時已採取小心謹慎的態度，考慮法庭決定的相關內容，但有關決定在法律層面並沒有阻止城規會繼續進行聆訊，及將草圖提交行政長官會同行政會議。



規劃署稱，經過詳細討論後，城規會確認現階段把用地劃作「未決定用途」地帶實屬恰當，因為此土地用途地帶只屬過渡安排，並非該用地的永久用途，除可讓土拓署進行相關檢視外，同時亦能應對司法覆核不同的結果，並在此過渡期間為該用地提供合適的規劃管制。



城規會理解，該用地的長遠用途仍須待土拓署的檢視及司法覆核程序完成後才可確定。日後該用地的任何土地用途改劃會繼續按照《城市規劃條例》推展，公眾亦有機會提出申述。

香港哥爾夫球會指，知悉城規會的決定，決定雖然已修改規劃大綱圖中有關建屋的字句為建議，但球會必需再強調「舊球場」有重要的歷史、生態、經濟和體育價值，不應作為建屋用途，重申維持「舊球場」完整性至為重要，堅定反對發展「舊球場」作房屋用途。

球會又提到，未來一年將有一系列的超級國際賽事會在粉嶺球場舉辦，包括全球最大規模的高球賽「LIV高爾夫巡迴賽」（LIV Golf）明年3月首度落戶香港，要承辦這些超級國際賽事需要充份使用整個粉嶺球場的空間，用作賽事、高球和 嘉年華活動等用途，三個球場缺一不可。球會希望政府維持「舊球場」原狀， 使「舊球場」能夠保留其一貫作為高爾夫球場的用途，同時亦可打造成一個供大眾享用的歷史生態公園，令它可以繼續作為香港珍貴的「活古蹟」。

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責任編輯：黃小冰