【關節痛】秋冬轉冷小心3大痛症　體寒氣血弱者最高危【內附飲食及護理貼士】

▲ 肩周炎、類風濕關節炎的女性患者較多。（iStock圖片）

步入秋冬，天氣寒冷、乾燥除了增加患上感冒和皮膚過敏等風險，更容易誘發關節痛症。

慢性痛症患者的病情於秋冬季可能變得反覆，不但特別容易發作，疼痛也會加劇。其實除了天氣影響，體質差亦是痛症的成因之一，而透過中藥、針灸、食療改善體質，有助紓緩痛症。立即交由中醫師拆解痛症的因由，並分享一些護理貼士。

註冊中醫師朱嘉俊解釋，秋冬正值陽氣收藏時期，人體的氣血循環相對較慢，便容易誘發關節痛。加上風、濕、寒三氣雜至，合而為痺，亦會加劇慢性關節痛症。

除此之外，秋燥亦會使筋骨變得緊繃，增加抽筋風險，故運動時較易損傷關節。「秋天五行屬金，金能剋木，而肝屬木主筋，故中老年人士於夜晚睡覺、氣血靜止時，也易受抽筋困擾。」

▲ 註冊中醫師朱嘉俊指，體質寒、陽氣不足、氣血弱的人士較易於秋冬出現關節痛症。（曾耀輝攝）

除了天氣轉冷，體質亦是引發痛症的因素之一。體質較寒、氣血弱或陽氣不足的人士，均屬秋冬關節痛症的高危族群，年輕人亦不例外。

「形寒飲冷則傷肺，肺同樣主關節，傷肺亦會引發痛症。若常吃生冷食物、喝凍飲，寒氣積聚於體內，加上天氣寒冷，內外寒氣交接便容易導致關節疼痛。」若本身已有手腳冰冷的情況，即代表四肢血液循環不佳，假如仍常穿短袖衣物使關節受寒，也有機會出現手踭或膝蓋痛症。

3大長期痛症要小心 轉冷或加劇痛楚

從臨床觀察，秋冬關節痛症常出現於腰、膝蓋等位置，而病人大多畏冷、着重關節保暖，有些人更需穿數條褲，或用暖水袋包裹患處。朱醫師續指，入夜後因陽氣不足，亦會加劇痛楚。

而以下3類常見痛症，更有機會因天氣轉冷而加劇病況：

類風濕關節炎

秋冬天氣使筋骨變硬，有機會使病人晨僵的時間變長，並加劇關節痛楚。若痛症急性發作，患處有機會發燙；嚴重者可出現關節變形，甚至形成「骨橋」破壞關節，大大限制關節活動幅度。

足底筋膜炎

較常出現於四肢冰冷的人士身上。秋冬天氣寒冷，經過一晚休息，身體靜止後氣血運行變慢，至翌早病人醒來，腳跟踩地的一刻便會感到劇烈痛楚。若為輕症患者，足部疼痛或會慢慢紓緩。但假如忽視症狀，有機會連步行都痛，甚至使筋膜鈣化，產生骨刺。

肩周炎

前期會出現肩膊疼痛，於秋冬晚上痛楚特別劇烈，或因而難以入睡，甚至痛醒。後期則會出現凝肩，即使痛楚消退，也難以舉起或屈曲手部，活動幅度受限。

中藥針灸調理體質

中醫會先為病人辨症，了解其關節疼痛的成因為氣血不足、陽氣不足抑或寒氣偏重，因應病人的身體狀況對症下藥。朱醫師指，一般可用中藥調理或針灸治療：「透過針刺穴位疏通經絡、加強正氣、調理及改善體質。」

曾有七旬痛風病人求醫，除了劇烈疼痛，入冬後他需穿3條褲保暖，腳板更變成紫色，血液循環甚差。而他亦只能吃蔬菜，連肉絲炒菜都要戒，因會誘發痛風。他接受針灸數月至半年，針對補腎，並調和其體內臟腑氣血的平衡，其後病人的痛症大大紓緩，不但腳板呈正常膚色，關節畏冷情況也得以改善，即使吃肉也不會立即出現痛風。

5個痛症護理貼士

若患有關節痛症，朱醫師建議以下護理貼士，有助紓緩或預防復發：

1. 忌吃糯米，因黏膩食物容易堵塞經絡、導致疼痛。

2. 作息定時，多休息，切忌晚睡。

3. 若關節郁動不順或痛症發作，可熱敷患處。

4. 每日熱水浸腳10至15分鐘，加入艾葉或花椒，早晚各一次。留意水溫不應過熱，以免燙傷皮膚。浸至水溫變得微暖即可，忌浸至水溫變成室溫、甚至變冷，因有機會使濕氣滲入關節。

5. 康復後可定時做適量帶氧運動，避免痛症復發。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

記者：吳霆俊