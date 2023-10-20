【支原體肺炎】支原體肺炎致內地兒科淪陷　醫生指本港個案開始增多：有部份出現耐藥性

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肺炎支原體在內地多地爆發，導致兒科門診逼爆，及病房爆滿，孩子只能在戶外打點滴，在蘇洲大學附屬兒童醫院門外，就坐滿病童及家長，有家長更帶上露營裝備，內地的兒科醫生指，病毒出現抗藥性情況。兩地交流頻繁，對此呼吸系統科專科醫生梁子超回應TOPick查詢時，表示:「香港已經見到開始有情況，有部份出現耐藥性，市民不要掉以輕心。」

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肺炎支原體直徑50-300納米，近乎人類頭髮絲直徑的千分之一，是一種介於細菌和病毒之間的微生物。由這種微生物引起的肺炎，梁醫生指這個病十分常見，可透過空氣及飛沫傳播，過去幾年沒有大爆發的原因是因為疫情大家都戴口罩及做好個人衛生措施，但現在已經復常，防疫措施放鬆，所以無論香港或者內地，都有爆發可能，而支原體相隔3-7年都會大型爆發。

梁醫生表示肺炎支原體在社區爆發的原因多數是在學校或院舍傳染，當染上後會有輕微上呼吸道徵狀 5-10%會出現肺炎徵狀，大約1至2星期可以痊癒，內地爆發原因有機會是因為抗生素在社區廣泛使用有關，如果出現耐藥性，則需要再用「四環素」，惟兒童選擇藥物時要平衡風險。

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問到兩地交流頻繁，香港是否會出現大爆發風險?梁醫生指肺炎支原體最主要呼吸道感染，「就算內地有沒有爆發香港一樣有風險」。年輕人因為抵抗力好，就算感染了都會自行痊癒，肺炎支原體主要是入侵兒童、長者及長期病患，此類群組屬於高危一族，容易染上肺炎，嚴重會影響腦部及腎臟或者溶血性貧血。

市民需要做好個人衛生

梁醫生呼籲市民要做好預防措施，以免大爆發造成醫療系統負擔，包括戴口罩防止飛沬空氣傳播、手部做好清潔，不要用手觸摸口鼻、時刻使用酒精搓手液，尤其是學童有病就不要上學。染病後要早用抗生素、早檢查及早就醫。至於打流感針、新冠肺炎加強劑及肺炎鏈球菌疫苗能否預防肺炎支原體？梁醫生就指「冇乜功效」，重要都是要做好個人衛生。

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記者:陳麗薇