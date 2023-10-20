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JPEX風波丨林穎彤生日前夕接好消息　Bella努力洗底密謀轉行？

娛樂 17:52 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

林穎彤（Bella）密謀轉行？

林穎彤（Bella）近日惹官非，她與同為TVB藝人的鄭雋熹因「公眾地方行為不檢」被控告，她早前（10月6日）就案件上庭，案件押後至下月17日再訊。

有指Bella因惹官非而被TVB雪藏、不獲唱片公司續約，不過她也相當積極地為自己打算，在明天（10月21日）31歲生日前夕向大家分享一個好消息！

【JPEX風波】林穎彤惹官非被冷嘲熱諷　Bella回應批評：我的路從來不易走

Bella將讀營養學

今天（10月20日），Bella在IG限時動態上載香港大學專業進修學院的通知取錄信，並將入讀「應用營養學及營養補充劑基礎證書」課程！

Bella寫道︰「開心，等了一個多月消息，終於﹗感恩，期望各方面都有所增益，迎接新階段新計劃。努力學習，生日前夕的禮物。」似乎Bella是為轉行而努力進修？

根據官網顯示，課程為期5個月、將於11月22日開課，Bella需在10月25日或之前繳付學費。

另外，Bella早前又自爆修讀芳療師、護膚品調配師課程，十分好學！

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惹官非被冷嘲熱諷

因為鄭雋熹捲入JPEX詐騙案，而出身貧窮的Bella因為近期在個人IG不時騷名牌，因此被外間指忽然富貴，甚至揣測她的「富貴」與鄭雋熹有關。

Bella早前曾上載一張網民留言截圖，當中網民「教訓」Bella不應把賺到的錢花在物質上炫富，而是要第一時間應是回報母親，又「教導」她應追求知識增值，再不客氣地指：「咁樣係證明唔到你擺脫了貧困的出身」、「臭坑出臭草」。

她留言回應，反問網民：「如何知道我沒有回報母親？」同時解釋自己一直有進修，表示大眾只是看片面報道便去評價別人。

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同時，Bella再在此截圖補充寫道，自己從來沒有想過擺脫了貧困的出身，一生最大心願及責任就是照顧媽媽。

自小在單親家庭成長並家境本不富裕的她稱：「我的路從來不易走」，並表示明白大眾對其誤解無法一一解釋，但仍積極地稱：「一切經歷都會把我的心臟練得愈來愈強大。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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