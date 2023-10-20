【搶人才】立會成立小組委員會研究新來港人才融入香港事宜

▲ 立法會內會成立小組委員會研究新來港人才融入香港事宜。（立法會網頁截圖）

立法會內務委員會今日舉行會議，通過成立「新來港人才快速融入香港事宜小組委員會」，選委界議員尚海龍表示，政府在上年年尾推出多項搶人才政策，現時已有數萬人來港，認為新來港人才需求廣泛，包括子女教育及醫療，需要在跨部門處理，故希望成立小組研究相關政策事宜。

內會副主席馬逢國滙報早前與政務司司長陳國基會面的情況，引述陳國基指，特首李家超感謝立法會議員向政府就《施政報告》等提出了不少政策建議。

立法會代表團7月曾到福建進行職務考察，其後向李家超提交報告作建議，以深化港閩在不同領域的聯繫和合作，李家超認為議員的意見對政府制定政策極具參考價值，亦有助香港更好融合國家的發展大局。李家超亦感謝議員就施政報告提出的意見。陳國基稱，政府將在該立法年度餘下時間，向立法會提交多項涉及不同政策範疇的條例草案，希望議員能繼續高效審議，讓相關政策盡快落實惠及市民。

新思維立法會議員狄志遠表示，希望馬逢國下次跟陳國基反映，官員在回答質詢時能盡責精簡，讓議員有更多機會提問，亦令質詢效果較理想。

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記者：戴朗希