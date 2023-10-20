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前東張女神︱林泳淘簽紙兩年多後補擺酒　Wingto丈夫過大禮：朋友們我哋下月見【多圖】

娛樂 18:09 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

前「東張女神」林泳淘（Wingto）在2021年5月31日在個人社交平台宣布與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，女神林泳淘並在當日分享婚照，並寫寫道：「對於新嘅身份，我仲係無乜實感，（努力執屋中）。不過林生就好開心，（幸福mode執屋中xdd）。」

而且更放閃寫道：「2021年5月29日我同林生都多了一個身份，多了一些家人，多了一份責任。但不變嘅係，我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛，直到生命終結，直到永遠永遠。」

【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】

林泳淘在今日上載過大禮的照片。

傳統習俗複雜

但兩年多後的今日（10月20日），林泳淘在個人社交平台上載過大禮的照片。在相中，丈夫吻林泳淘十分恩愛，同時枱上放滿禮品，她寫道：

朋友們我哋下月見！

#結婚啲傳統習俗真係複雜到爆
#終於又完成一項
#辛苦晒朋友s
#辛苦晒爹哋媽咪
#ILOVEYOU🥲💕

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然後，林泳淘補充續寫道：

P.S :
開頭研究過大禮啲資料日日睇到頭爆，
之後問啱啱結完婚嘅bebe佢推薦我用@shwedding.store 話佢老公都覺得幾好，
我都好鍾意佢哋一個套餐包晒過大禮、上頭同斟茶嘅用品（廢廢福音🥹✨）
喺度要特別鳴謝Marc !
我同林生對傳統嘢真係零概念…..
好多奇難雜症怪問題，
佢都好有耐性幫我哋解答晒！
Thanks a lot！(羞羞🙈✨)

不過大家都有疑問，就是林泳淘不是已經結婚成為人妻？不少人也紛紛留言：「😮以為你已經結左😂」、「無跟開，以為你地一早結咗婚。 恭喜。❤️」而她回答解釋：「 yes😂簽咗紙，未擺酒」

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因疫情延期擺酒

林泳淘回覆TOPick表示：「嗰陣簽紙時已想擺（酒），因為疫情而一直延期，直到今年終於全世界解封，就揀咗今年。」

至於會否邀請圈中好友組星級姊妹團？林泳淘說：「圈中嘅朋友會嚟，但我冇搵佢哋做姊妹嘅。我搞得好細型，圍內淨係嗌晒我最親嘅朋友同親戚。」

她又笑言已做了兩年多人妻，早已適應了這個身份。

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東張女神離巢

林泳淘原名林冬冬，香港女藝人，曾為香港樂壇組合Lacee Lacey成員（當時以藝名「林熙」出道），後來參選2012年度香港小姐競選，然後加入TVB，主持《東張西望》、《3日2夜》憑甜美樣貌加驕人身材俘虜一班粉絲成為宅男女神。

但2019年9月被TVB解約，《機場特警》為她在TVB拍攝的最後一部劇集。

《東呃西騙》

之後她經營自己社交頻道，同時分別為ViuTV、HOY電視拍劇及綜藝節目，最新節目就是主持《東呃西騙》。

林泳淘呼籲大家支持其新節目：「最近岀咗HoyTV嘅節目《東呃西騙》，播咗個幾星期，希望大家多多支持。」

另外，愛心爆棚的她在今年2月舉行畫展宣揚愛護動物的訊息，實在是人美心善。

林泳淘與丈夫及愛貓。

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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