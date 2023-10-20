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【大灣區】A4聯盟倡建第二條機場快線　25分鐘可達深圳灣口岸

政治 17:18 2023/10/20

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立法會A4聯盟倡打造第二條機場快線。

立法會「A4聯盟」建議打造第二條機場快線，連接前海，構建大灣區空鐵聯運網絡。立法會議員張欣宇表示，該綫路預計每小時車次8班，25分鐘可由香港國際機場直達深圳灣口岸，35分鐘直達前海中心商業區， 45分鐘到達深圳機場。

由洪水橋至深圳前海的初步線路規劃。

張欣宇介紹，「前海-香港國際機場」支綫可分為深圳段與香港段，深圳段設有深圳機場站、前海站和深圳灣站，香港段則由洪水橋站途徑欣澳站，利用現有機場快線鐵路至香港國際機場站。他又提到，廣深第二高鐵預計明年開建，建成後廣深機場之間最快僅需20分鐘可互達，換言之，廣深港三地機場將形成1.5小時直達通勤圈。

港島西至洪水橋鐵路規劃。

籲採一地兩檢、合作查驗一次放行

立法會議員楊永杰建議，「前海-香港國際機場」支綫的口岸，包括深圳機場站、前海站、深圳灣站，可採用「一地兩檢」、及「合作查驗、一次放行」的創新通關模式，讓旅客體驗到高效快速通關的流程，也能節省人手和用地。

立法會議員林素蔚建議，香港和深圳兩地機場可在該口岸，研究設置「空鐵中轉服務點」，為旅客提供便捷的航班資訊查詢、航班值機、國內國際機票購買、機場酒店等一站式服務。

立法會議員梁文廣則建議，構建私家車「空橋聯運」網絡，在香港國際機場海天中轉大樓附近設置禁區停車場，令來自澳門、珠海等地的旅客，在澳門或珠海完成值機手續後，可通過港珠澳大橋，直接駕車前往該停車場，作短期停泊，無需要再轉乘或在港過關，下車後可直接乘機。

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責任編輯：趙居逸

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