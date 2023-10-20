【航班折返】香港快運赴高雄航機出現信號故障須折返　終安全着陸無人受傷

▲ 香港快運1架飛往高雄的航班出現信號故障須折返。（資料圖片）

同日出現兩宗航機須緊急折返機場事件。香港快運1架飛往高雄的航班，今午（20日）起飛後出現信號故障須折返香港機場，警方及消防員接報後在機場戒備。航班最終安全着陸，無人受傷送院。

涉事的UO132航班，原定於中午12時45分由香港飛往台灣高雄，惟下午1時31分，警方及消防接報指航班發生故障，要求部門戒備。

香港快運回覆傳媒查詢指，涉事航班中午12時45分由香港飛往高雄期間，出現信號故障，客機隨即按照既定安全程序折返，並安排所有乘客乘坐另1架飛機，最終於下午4時13分順利起飛前往目的地。香港快運對於航班延誤，為乘客帶來不便表示歉意；另稱已即時通知有關部門，承諾會就事件的起因進行調查，稍後再呈交詳細調查報告。

繼今早國泰航空有航機因貨倉門未關妥，須於起飛後折返香港機場，再發生航機須緊急折返機場事件。

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責任編輯：梁凱婷