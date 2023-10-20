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【食用安全】大閘蟹4個部位不宜食用　專家教拆蟹去毒驅寒

食用安全 17:49 2023/10/20

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大閘蟹4個部位不宜食用。

秋風起，蟹膏肥，又到食大閘蟹的季節。但大閘蟹性質寒涼，患有通風﹑關節痛及類風濕的人士不宜進食。而一般人進食時，亦建議拆走大閘蟹4個部位，否則可致身體不適。TOPick便綜合了大閘蟹專家、營養師及中醫師的意見，教大家進食大閘蟹的貼士。

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老三陽大閘蟹專門店專家曾接受TOPick訪問時指出，大閘蟹有4個部位不宜食用，包括蟹胃、蟹鰓、蟹心、蟹腸及排泄位置，並建議吃之前要先拆走。點擊圖片看不宜食用的部位及原因：

點擊圖片放大
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而大閘蟹的「三角腹蓋」也不宜食用，原來大閘蟹腹蓋的上下位置，是其大小二便的排泄位置，腹蓋有黑色的蟹腸。若未清洗乾淨，「三角腹蓋」則積存蟹的排泄物，進食「三角腹蓋」亦會引發衛生問題。

大閘蟹烹調方法

至於最能驅寒及保存蟹的鮮味，是以薑片及紫蘇葉的傳統清蒸方法。

步驟如下：

  • 先將一片細薑片插於蟹的肚奄位置
  • 再放一片紫蘇葉於蟹身上
  • 水滾後，將蟹放於蒸架上蒸。細蟹蒸15分鐘，大蟹蒸18分鐘。
  • 註：可連同綑綁蟹的水草一起蒸，待蒸熟後才剪走

吃大閘蟹不宜與甚麼食物同吃？

蟹肉含豐富蛋白質，柿含鞣質，同一餐進食會造成蛋白質凝固，導致腹痛、嘔吐，甚至腸痙攣。香港營養學會會長蕭沛霖早前接受TOPick訪問時指，吃大閘蟹時應配蔬果、燕麥飯等，因有助將血液內的壞膽固醇帶走，並加強飽肚感，有助控制食量。

註冊中醫師宋直昇則指，嗜蟹一族可配紫蘇葉或生薑蟹醋驅寒。若配薑茶飲用，亦有助溫熱驅寒、暖胃，部分人亦可減低因吃寒涼食物而引致嘔吐的機會。

營養師：健康人士每天一隻起兩隻止

根據世衞的建議，成人每天攝取膽固醇的上限為300毫克。香港營養學會會長蕭沛霖表示，健康人士每天只宜「一隻起兩隻止」，有血管疾病的長期病患者更不宜進食蟹膏。

另外，蟹肉含有脂肪﹑礦物質及蛋白質，不要「豪食」。他指出，一隻重約5至6両的大閘蟹，膽固醇含量約達180至260毫克，接近每日可攝取的上限。

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責任編輯：羅嘉欣

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