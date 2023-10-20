【地鐵藝術】港人港鐵車廂內睡眠百態 90後女生以素畫定格帶出正能量

▲ 90後女生以素畫定格港人車廂睡眠百態。

搭港鐵已成為香港人的生活日常，有90後的藝術家細心觀察，將香港人在地下鐵車廂內千奇百怪睡眠方式，加上幽默的聯想，以素畫表現出來，成為展覽，亦是香港人生活片段的記錄。由賽馬會創意藝術中心 (JCCAC)主辦於PMQ元創方舉行的名為「《藝術廠進里》— 香港年青藝術家系列」集藝術展覽，5位JCCAC藝術家各自發揮不同的風格，展出他們的作品，當中包括「Moving drawing」的雷焯諾 (Charlotte)。

是次展覽中，Charlotte展出她於港鐵車廂中繪畫各乘客有趣荒誕的睡覺畫面— 有小學生把書包扣在扶手上站立睡覺、更有學生打橫瞓在欄杆上、有人用衣物蓋頭熟睡、亦有脫掉衣服睡覺的大叔，每幅插畫右下角附有部分由網民提供的真實相片作對照，然後Charlotte再加入創意想象，化成生動的插畫，令人忍俊不禁。展覽現場更設有今次主題的商品可購買，包括Charlotte的畫作、Tote Bag及T恤等等。

Moving Drawing IG專頁粉絲人數近10萬，是近年嶄露頭角的藝術家之一，但Charlotte亦提到，做創作做藝術最大的挑戰是「腦袋閉塞」，Charlotte寄語有興趣當藝術家的年青人，靈感乾塘的時候就不如放空一下，放鬆心情，然後再出發，不知不覺便會開拓自己，不要放棄，堅持及等待下便有機會開花結果。

回想Charlotte剛剛畢業時也有迷茫期：「記得之前返全職，上下班車程要花上3、4個小時，納悶之際，醒起藝術啟蒙老師文百立的一句話：『畫家其實要每天畫一幅畫。』於是Charlotte就索性把握通勤的時間，在筆記本以素畫形式紀錄港鐵車廂內的所見所聞，更即場將畫作贈予眼前的繪畫對象，surprise對方。

後來Charlotte發現，最初把速寫當作為自己舒壓，但不知不覺，好像能大家帶給大家快樂。Charlotte：「尤其是疫情期間，整個社會氣氛一片負面，自己好像做了小小的事情，為大家帶來正能量。每次眼前的繪畫對象對我說聲：『謝謝』，或報以微笑，甚至和我攀談，都令我感受到香港人的善良呢！」

「《藝術廠進里》— 香港年青藝術家系列」集藝術展覽

日期：現時至 29 / 10 / 2023

時間：11:00–19:00

地點：香港中環鴨巴甸街35號元創方A座S309室

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m