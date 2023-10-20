【虛報行蹤】涉確診後瞞行蹤案續　王詩雅自辯稱留餐廳半小時因人多須「攝入去」

▲ 被告王詩雅今出庭自辯。陳曉欣攝

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤一案，裁判官今（20日）午於九龍城裁判法院裁定案件表證成立後，被告出庭自辯。被告供稱派對當晚送禮祝賀主人翁，閒談兩句後對方便被別人拉走。被告稱因「好多人喺出面，要攝入去」，她進入及離開餐廳時均需穿插人群，故逗留了半小時。

被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

暫委裁判官葉菁菁今午裁定表面證供成立，被告須就控罪答辯，辯方大律師黃繼兒隨即申請索取表證成立的書面判詞，被即時拒絕，索取審訊的錄音則獲批准。

被告選擇出庭自辯，被告於家族茶行生意負責市場營銷事務。被告憶述，她在2022年1月4日接獲自稱衞生署職員來電，指其母曾接觸確診者，被告是第二代接觸者，故須往竹篙灣隔離。

被告稱，她在1月5日凌晨約1時被送抵竹篙灣檢疫，，早上進行了PCR核酸檢測，下午量體溫逾攝氏38度，有發燒。及至傍晚，她接獲來電稱她初步確診，指數「砸界」，需轉送醫院抽血化驗。

被告稱於等候送院期間有數名自稱衞生署的人士來電，要求她上載安心出行紀錄，並按紀錄詢問其隔離前的行蹤及見過的人等。

被告指於1月6日早上採樣後，她想起於1月3日曾出席派對，但沒有人與她核對紀錄，遂致電早前向她核對安心出行紀錄的自稱衞署職員補充行蹤。被告庭上解釋派對當晚見過很多人，「我覺得有咁嘅責任去話返俾佢哋聽我見過邊個」，「唔知點解佢哋個record(紀錄)冇咗」。

被告憶述通話指，接線的人自稱是替補姑娘，但可代為記錄。被告遂向對方交代行蹤，指她在1月3日約晚上9時半到達涉案餐廳，逗留約半小時，祝賀及送禮予派對主人家。對方問及她送禮何以需要半小時，被告稱由餐廳門口進入需時，因「好多人喺出面，要攝入去」，被告稱與在餐廳中央的主人翁閒談數句，對方便被人拉走了，被告遂於約10時許乘的士離開。

聆訊下周二（24日）續。

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記者：陳曉欣