【腦中風】轉季日夜溫差大易引起腦中風　醫生分享5大中風徵兆

▲ 有台灣醫生指出，轉季日夜溫差大容易引起腦中風。

轉季天氣溫差大，原來容易引發中風。台灣就有神經外科醫生發文，指出溫差大容易令血管受刺激，繼而引發腦中風。他又分享5大中風徵兆，其中提到如果突然出現頭痛就要小心。

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台灣神經外科醫生謝炳賢周二（17日）在個人Facebook專頁發文，表示溫差大會令血管快速收縮及放鬆，這時候一旦血壓本身較高，又或者年紀大導致血管壁彈性變差，便容易產生中風。

謝炳賢指，中風大致上分為「出血型」及「梗塞型」，雖然發作時間短、容易被忽略，但其實有跡可循。他分享以下5大中風徵兆，如果能夠及早發現並獲得治療，就能提高生存率。

1. 四肢或臉部突然發麻無力

中風會導致「中樞型顏面神經麻痺」，因此如果突然出現臉部表情不對稱、眼歪嘴斜、口水不自主流出等症狀，又或是感到一側肢體或面部麻木、無力下垂，便有可能是中風先兆。

2. 口齒不清或理解力下降

當供應腦部的血管被阻塞，或控制語言的區域出血，便會導致腦細胞缺氧，繼而影響腦部功能，出現咬字不清、無法說話、答非所問、理解能力下降等症狀。

3. 單眼或雙眼視力突然模糊

掌管視覺的腦部區域出血或是缺血受傷，或是視神經受到壓迫等，都會造成突然地視力模糊、看到疊影或是視野缺損的狀況。

4. 突然失去平衡力

腦部血管破裂出血或阻塞而壓迫到控制軀幹肢體區域時，則容易伴隨單側肢體無力、走路不穩、向某一側傾斜，甚至是無法活動等症狀。

5. 突然頭暈或頭痛

如果突然出現頭暈目眩、頭昏腦脹、疲倦、劇烈頭痛、噁心、嘔吐等症狀，就要特別注意有腦中風發作的可能。

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責任編輯：羅嘉欣