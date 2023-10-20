【隱瞞利益】涉隱瞞利益詐騙空運艙位訂單　前經理被控欺詐11月轉介區院答辯

▲ 前物流公司經理涉欺詐今於東區裁判法院提堂。資料圖片

物流公司經理涉隱瞞與2間承運代理商的權益及訂立的協議，意圖誘使公司向代理商發出空運艙位訂單從中獲益，日前被廉政公署落案起訴2項欺詐罪。案件今(20日)於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至11月9日轉介區域法院答辯，被告准保釋候訊。

被告黃永浩(40歲)，案發時為慕佰仕物流有限公司(慕佰仕)時任空運及業務發展經理，兩項欺詐罪指，被告於2016年3月至2019年6月期間，藉欺騙向慕佰仕物流有限公司(下稱慕佰仕)隱瞞或沒有披露，他在JTC Development Limited的權益，以及他與飛華物流有限公司(下稱飛華)訂立的協議，意圖詐騙而誘使慕佰仕透過JTC及飛華向裕程國際貨運有限公司發出貨物訂艙單，導致JTC獲得利益或導致慕佰仕蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

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記者：林育慧