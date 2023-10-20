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【蜜蜂傷人】55歲男洪水橋餵蜜蜂　疑遭黃蜂螫傷昏迷送院命危 【附螫傷處理法】

醫生診症室 18:32 2023/10/20

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55歲男洪水橋餵蜜蜂，疑遭黃蜂螫傷昏迷送院命危。

蜜蜂螫人可致命！一名55歲姓謝男子昨天（19日）下午4時許，於洪水橋和平新村疑被黃蜂螫傷，未幾被鄰居發現他陷入昏迷後，隨即送院搶救，目前情況危殆。事實上，本港過去亦不時發生蜜蜂螫人案，有醫生便指情況嚴重時，隨時致命。因此TOPick將於下文整理被蜜蜂螫傷後的處理手法及常見7大問題。

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55歲事主目前留醫屯門醫院，據了解，他與家人住在和平新村里一間木屋，住所附近疑為私人蜜蜂養殖場，搭建了多個木箱飼養蜜蜂。據報，昨日下午謝男於屋外餵飼蜜蜂期間懷疑遭外來黃蜂螫傷，起初仍能自行致電妻子表示不適，惟未幾即陷入昏迷。鄰居發現後，立即報警，他其後被送院搶救，情況危殆。

醫生解說螫傷處理法

如萬一不小心被蜂螫傷，大埔那打素醫院急症科顧問醫生袁卓斌曾受訪表示，被蜂螫傷後輕則可即時紅腫痛，持續數小時或數天，嚴重者或致過敏性休克，出現氣喘、頭暈、面腫口腫等情況，更會危及性命；提醒市民外出時勿走近或碰蜂巢，清理樹枝時亦需穿上長袖衫褲及戴上厚身手套，避免被蜂螫傷。如果被蜂螫傷後可以冰敷或食止痛藥，之後視乎症狀持續，都建議求醫治理。

香港大學醫學院急症醫學臨床助理教授林沛堅過去亦向TOPick解釋，蜜蜂螫傷的原因及處理方法。

常見7大問題

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責任編輯：羅嘉欣

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