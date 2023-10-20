  • 26°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 19:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【昂坪360】昂坪360下月起平均加價近15%　港人年底前維持原價

社會 18:24 2023/10/20

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

昂坪360下月起平均加價近15%（資料圖片）

5年未有進行票價調整的昂坪360今日（20日）宣佈，將於11月1日起調整纜車票價，整體平均加幅為 14.7%。香港居民年底前仍可以原有價格購票，購票時須出示身份證。

票價調整後，標準車廂的成人單程票由160元加至195元，來回票由235元加至270元；水晶車廂的成人單程票由200元加至235元，來回票由315元加至350元；去年底推出的全景纜車Crystal+成人套票 （一程全景車廂及一程標準車廂）由360元加至395元，全景車廂的成人單程票則由285元加至320元。

至於小童，標準車廂單程票由75元加至95元，來回票由110元加至135元；水晶車廂單程票由由115元加至135元，回來票由190元加至215元；全景纜車Crystal+套票 （一程全景車廂及一程標準車廂）由235元加至260元，全景車廂單程票則由200元加至220元。長者票價維持不變。

另「360 全年通」票價連續第5年維持不變，且推出同行優惠，11月1日至12月31日購買或續期全年通，即可於當天以8折優惠，購買最多3張即日來回的標準車廂門票。

點擊圖片放大

與此同時，昂坪360推出港人專享優惠，香港居民於即日起至明年12月31日期間，於生日當天可免費乘坐標準車廂來回1次，並可以8折購買最多3張即日來回標準車廂門票。 於11月19日長者日當天，亦會為長者提供特別優惠，凡60至64歲持有效「樂悠咭」或 65歲或以上持有效「長者咭」之香港居民，可以優惠價50元，購買原價155元的來回標準車廂門票乙張。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【美酒佳餚巡禮】90後創辦本地蜂蜜酒首參展　音響吧周末延長營業夜繽紛
17:26 2023/10/19
【美酒佳餚巡禮】90後創辦本地蜂蜜酒首參展　音響吧周末延長營業夜繽紛
【美酒佳餚巡禮】美心推再造手工啤　咖啡啤酒蛋糕首亮相
19:59 2023/10/19
【美酒佳餚巡禮】美心推再造手工啤　咖啡啤酒蛋糕首亮相
【著數優惠】康文署有獎推廣送iPhone 15 Pro　成為SmartPLAY用戶即可抽獎
今日 16:52
【著數優惠】康文署有獎推廣送iPhone 15 Pro　成為SmartPLAY用戶即可抽獎

你可能感興趣

【美酒佳餚巡禮】90後創辦本地蜂蜜酒首參展　音響吧周末延長營業夜繽紛
17:26 2023/10/19
【美酒佳餚巡禮】90後創辦本地蜂蜜酒首參展　音響吧周末延長營業夜繽紛
【美酒佳餚巡禮】美心推再造手工啤　咖啡啤酒蛋糕首亮相
19:59 2023/10/19
【美酒佳餚巡禮】美心推再造手工啤　咖啡啤酒蛋糕首亮相
【著數優惠】康文署有獎推廣送iPhone 15 Pro　成為SmartPLAY用戶即可抽獎
今日 16:52
【著數優惠】康文署有獎推廣送iPhone 15 Pro　成為SmartPLAY用戶即可抽獎
著數優惠 門票 香港 昂坪360 纜車

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡熱話】北角祼女闖入健身中心及學校　街頭奔走尖叫大鬧
【網絡熱話】北角祼女闖入健身中心及學校　街頭奔走尖叫大鬧
急症室最長等候時間（10月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月20日 時間16:05）