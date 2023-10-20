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韓團SHINee出道15周年　《MY SHINee WORLD》記錄巡唱精華

娛樂 18:36 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《MY SHINee WORLD》出道15周年

自2008年起，男團SHINee透過組合出道歌曲《Reply》，以及《Juliette》、《Ring Ding Dong》、《Sherlock (Clue + Note》 、《View》、《1 of 1》、《Don’t Call Me》及《Hard》 等熱門歌曲，成為韓國流行音樂界頂流之一。

出道15周年紀念電影《My SHINee World》，包含了成員在六巡演唱會《SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION》的閃亮演出，與及前五場《SHINee World》演唱會為粉絲帶來感動和興奮的場面。

今次這特別演唱會電影亦捕捉了粉絲眼中SHINee過去15年的歷程《My SHINee World》充滿熱情的演唱會表演及幕後故事，共同見證SHINee與粉絲如何穿越時間互相點亮對方的世界，配上杜比全景聲(Dolby Atmos)，彷彿置身現場一樣!

《My SHINee World》將於11月3日公映，門票今日起公開發售。

最新影片推介：蘇韻姿專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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