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【新冠病毒】20個月大男童確診新冠病毒　留醫兒科深切治療部3日後離世

社會 18:45 2023/10/20

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(資料圖片)

衞生防護中心公布，一名過往健康良好的20個月男童。於周二(17日)開始發燒、咳嗽及流鼻水，並對新冠病毒快速抗原測試呈陽性。他於翌日持續發燒和食慾不振，同日被帶往基督教聯合醫院急症室求診，其後入住該院兒科深切治療部接受診治。病人的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為新冠病毒病併發急性壞死性腦病、肺炎、敗血病及休克。病人情況持續惡化，於昨晚離世。

TOPick診症室
【TOPick診症室】焦慮症9成是因性格而起　精神科醫生：4種人格易患焦慮症

中心一直密切監察本地的流感和新冠病毒情況。雖然本地季節性流感的整體活躍程度近日有所下降，但仍高於季節性基線水平，並可能於冬季出現上升。中心再次提醒市民，流感病毒與新冠病毒可能同時傳播，為減低對醫療系統的壓力，接種流感和新冠疫苗至為重要。

此外，中心留意到內地肺炎支原體感染的情況。衞生防護中心一直透過收集實驗室和公立醫院的數據來監測這種呼吸道感染在本港的情況，過往的數據顯示，肺炎支原體感染每隔數年便可能出現一次高活躍期，而本地上兩次的高活躍期分別發生在2016年及2019年。

本地的最新監測數據顯示，今年8月起因肺炎支原體感染而入住公立醫院的人數有所增加，惟未達到2016年及2019年的高峰水平。中心會發信提醒醫生有關肺炎支原體感染的情況，並將繼續監察事態發展，同時與內地有關當局保持聯繫。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

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