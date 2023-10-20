【鐵路發展】古洞站預計建造成本增7成　 運輸及物流局指涉多項因素包括通脹

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政府今日（10月20日）向立法會交通事務委員會匯報古洞站及屯門南延線的工程。 運輸及物流局發言人表示，政府在提交的文件中及在會議上指出，古洞站項目成本預算約為98億元（按2023年7月價格計算），當中包括古洞站建造成本約59億元（按2023年7月價格計算），以及北環線主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的開支，預計約為39億元 （按2023年7月價格計算）。



至於在2021年政府提供的古洞站項目成本預算約35億元，是按2015年12月價格計算，亦不包括北環線主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的開支。政府代表今日在會議上回應了項目造價上升的主要原因，當中包括價格通脹、在設計過程中採納了更詳細的風險評估及經核實的成本預算，以及更新的票務和非票務收入預測。



對於港鐵公司擬備的項目預算，政府有進行嚴謹的審核把關，亦有委託獨立顧問公司進行審核，參考了近期鐵路項目的實際開支和當時的市場趨勢，並考慮了建造成本，以及營運期內港鐵的收入及開支預算（包括日常營運、維修保養及資產更新），並再與港鐵公司就財務資助進行磋商。因此，港鐵公司只會收取應得的財務資助。

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責任編輯：陳展棋

