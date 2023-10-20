香港人在北京︱TVB御用邪花扮《食神》莫文蔚有驚喜　傅嘉莉拍劇進修兼做老闆娘【多圖】

▲ 傅嘉莉於TVB劇《香港人在北京》有突破演出。

TVB劇《香港人在北京》現正播放，劇中飾演芬妮的傅嘉莉（Kelly）與洪永城以《食神》經典造型示人，「火雞姐」上身的傅嘉莉造型非常搶鏡，令觀眾留下深刻印象。

自2003年入行的傅嘉莉一直以來身兼多職，她除了是模特兒和演員外，4年前開始創業當老闆娘，而2年亦邊拍劇邊修讀英國FGA寶石學課程自我增值，同時向多方面發展。

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扮莫文蔚《食神》角色

傅嘉莉於《香港人在北京》中以化身成莫文蔚演過的經典角色──火雞姐，她笑言：「冇諗過拍劇可以扮佢（莫文蔚）其中一個經典角色，拍攝時我覺得好似樣，戴埋假牙之後直頭係火雞姐，見到還原度咁高，我自己都好開心！」

她又指戴著假哨牙講對白不容易：「個假牙只係Halloween嘅道具，好闊同好大，所以好難戴，後尾諗到擺啲Blu Tack入去黐住原本啲牙，同埋盡量飲少啲水減少口水，怕一講對白會甩出嚟搞到NG。」

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她日前曾於IG分享感言：

收到好多留言

話完全認唔到我！

呢個係我最想聽到嘅回應

正呀，認唔到就啱喇

做演員就係想要突破

每一次都突破原有嘅框框

比觀眾耳目一新嘅感覺

她又多謝總監制鍾澍佳給予她這個好角色，以及感謝幕後造型團隊強大的塑造能力，並希望大家喜歡芬妮。

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TVB御用邪花

38歲的傅嘉莉因常演出性感或小三等角色，獲封為TVB「御用邪花」。

她在《乘勝狙擊》裡跟陳山聰有床上戲，之後於《我瞞結婚了》演進擊的小三，跟洪永城有火速的親吻戲，而《刑偵日記》中更與王浩信上演親吻兼「車震」場口。

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