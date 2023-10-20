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【提防受騙】77歲翁墮WhatsApp投資騙局　1個月內損失1140萬元

社會 20:45 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

77歲老翁Whatsapp遇騙徒，被氹用虛假投資應用程式買賣A股。

近年詐騙案愈來愈多，警方上周四（12日）接獲一名77歲老翁報案，指早前在WhatsApp認識一名自稱專業投資人士，被對方誘騙使用虛假投資應用程式，並按指示在9至10月期間，先後匯款1,140萬港元至多個本地銀行戶口，惟其後未能取回款項。警方經調查後，將案件列作「以欺騙手段取得財產」，並交由西區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫時未有人被捕。

消息指，77歲老翁於6月25日在WhatsApp收到騙徒訊息，對方自稱專業投資人士，誘騙他使用一個名為「中華通」的虛假投資應用程式投資A股。老翁其後再被轉介至自稱投資應用程式客戶服務員的人，再聽從對方指示，於9月4至28日期間，將約910萬元分別匯入5個本地銀行戶口作投資之用。

其後老翁有意提現，遂按照另一名客戶服務員指示，於10月9日至11日期間，將230萬港元轉帳至對方指定的另外3個本地銀行戶口作行政費。但老翁匯款後仍未能提取資金，與家人商量後發覺受騙，遂報警求助。

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責任編輯︰梁薾心

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