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【鼓勵生育】有嬰幼兒家庭可優先編配公屋居屋？　 立法會議員籲勿馬上實行

政治 22:00 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

有消息指港府正研究推出多項鼓勵生育政策。（資料圖片）

有消息指，港府正研究推出多項鼓勵生育政策，包括參考「天倫樂」優先配屋計劃及「家有長者優先選樓計劃」，讓有需要的嬰幼兒家庭優先獲編配簡約公屋、公屋及居屋等。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣接受TOPick訪問時表示，相關建議可以作討論，如果提供一些優惠，能改善有關家庭居住環境，值得考慮，認為社會資源有限，除了幫助長者外，亦可考慮幫助有嬰幼兒家庭。梁文廣料此舉對公屋的輪候時間不會有太大影響，因為這些家庭本已在普通輪候隊伍中。據他所知，有嬰幼兒的家庭本來已是排了公屋3年或以上的市民。

不過，梁文廣提醒，該建議不宜馬上實施，需花時間進行解說，政府亦要研究如何重新調配現在已輪候中的有嬰幼兒家庭，過渡到新的隊伍中。

居屋方面，梁文廣表示，一直提倡現時「家有長者優先選樓計劃」應涵蓋有嬰幼兒的家庭。梁指，現時該計劃有3成配額，而居屋大單位的數量一般維持在3成左右，變相居屋大單位很多都分配給「家有長者」計劃，若讓有嬰幼兒家庭優先申請居屋，沒有小朋友的家庭買大單位的機會將再減少。

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記者：戴朗希

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