【感人故事】兒童癌病基金：按楊嘉驃意願將80萬捐款為癌童購買藥物　料可幫助6-10人

▲ 楊嘉驃向兒童癌病基金捐款80萬。(楊嘉驃FB)

癌症是本港殺手之一，一名港大社會科學院畢業的青年楊嘉驃去年確診患末期胃癌，直至近期病危；楊嘉驃今日(19日)於社交網頁發文表示，自已將積蓄80萬捐予兒童癌病基金，盼「世上不會再有癌症」。

楊嘉驃昨天於社交專頁發文，受到廣乏關注。他表示，想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友。我已經捐贈港幣800,000予香港兒童癌病基@childrenscancerfoundationhk ，以支持機構工作。他指，自己深深感受過患癌嘅痛苦，所以明白患癌嘅小朋友比我更辛苦，而且比我更勇敢。

我相信抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢地。

兒童癌病基金行政總裁錢靜蘭向傳媒表示，會按楊嘉驃意願將所有捐款，用來購買藥物，預計可協助6至10名癌病兒童。整個小朋友抗癌旅程可以是很長，集中於治療上的需要，除了身體上、醫療上、吃藥上，還有他的心理健康。基金亦補充，本港每年新增約180名患癌兒童，基金指每年會收到大約50個申請，會視乎患癌種類、病情及家庭財政狀況等審批，每人一年可獲發15至20萬元資助，亦會提供復康治療及心理輔導。