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【夜繽紛】九龍灣「啟業主場」辦螢光嘉年華　何永賢：盼夜繽紛擴展到屋邨

社會 22:03 2023/10/20

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九龍灣啟業商場的「啟業主場」今日舉辦「螢光城市探索」夜間嘉年華。（基滙資本民坊圖片）

為響應政府之「香港夜繽紛」活動，基滙資本民坊今日（20日）在九龍灣啟業商場的「啟業主場」舉辦以螢光為主題舉辦「螢光城市探索」夜間嘉年華，提供一系列運動與藝術場景，讓市民在星級教練的帶領下，盡情揮灑汗水和發揮創意，發展「夜經濟」生態圈，釋放社區深度旅遊消費潛力。 

「螢光城市探索」夜間嘉年華活動精彩多元，須預約活動包括由瑜伽導師林芊妤帶領的「螢光瑜伽」；由香港中長跑運動員陳家豪，及香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞帶領的「九龍東8公里螢光跑」；由導師鄧穎芝帶領的新派健身舞蹈「螢光動物流」；以及「螢光滾軸溜冰」。 

其他毋須預約的免費活動，則包括「螢光乒乓球」、「光影塗鴉」、「螢光彩繪」等。另設螢光攤位遊戲，包括「螢住踢」足球九宮格、「螢住襟」反應燈、「螢住跳」 繩、「螢住轉」LED 呼拉圈、「螢住打」羽毛球、「螢住投」籃球等。

點擊圖片放大

房屋局局長何永賢出席嘉年華啟動禮，並參與「螢光瑜珈」活動。她指，希望夜繽紛由市區擴展到屋邨，貼近民居及屋邨，令市民回家更換衣服便即可參加，完成活動後，則可到屋邨食肆消費，推動社區經濟。

她又指，「香港夜繽紛」在灣仔、堅尼地城、以及觀塘海濱的活動都很成功，但夜繽紛不只是飲食與聽音樂，也能與健康生活、全民運動有關係，而螢光活動除了有特色佈置，亦以運動為主題，推廣健康生活，希望有更多類似活動在屋邨舉行。 

基滙資本資產管理部董事總經理羅璟禧則稱，活動反應熱烈，有過千名市民參與，基滙資本民坊旗下各區商場，將在接下來數月，舉辦更多螢光活動， 例如「螢光攀岩體驗」、「螢光跑」、「螢光森巴舞蹈」等，以支持夜經濟。

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責任編輯︰梁薾心

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