COLLAR成員︱芯駖坦然壓力大徹夜難眠　阿Gao與Sumling齊展舞藝

▲ 《日本GAO芯假期》

由COLLAR成員李芯駖（Sumling）和沈貞巧（Gao）擔任主持ViuTV節目《日本GAO芯假期》內，兩人回到她們7年前結伴同行的日本大阪之旅，再走過那年到過的地方、認識的朋友和恩師，拾回當初遠赴東洋追夢的點點滴滴。



今晚（10月20日）播出的《日本GAO芯假期》一集，二人前往東京著名文青區—清澄白河，踏著單車，享受漫畫中的日本。

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停車場展舞藝

言談中，芯駖坦言工作壓力大：「長期大壓力到瞓唔到。前排開劇又好攰啦，開朝頭早5點、6點啦，夜晚收8、9點，沖埋涼11、12點都可以瞓唔到。」

她更透露自己「醒瞓」，睡覺時一定要配戴工業用耳塞，被Gao笑言指與其家中的狗相似。

另外，芯駖初次學習如何製作手沖咖啡，由研磨咖啡豆到熱水沖泡都是自己一手包辦，師傅大讚Perfect。

晚上兩人約了朋友前往大黑停車場，之後更在名車面前大展舞藝，與車共舞。

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