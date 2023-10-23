【應急醫院】落馬洲應急醫院新增4項服務　10.31起每周為40人做內視鏡檢查

落馬洲河套區中央援港應急醫院推行「日間放射診斷服務先導計劃」近半年，至今服務4,484人。醫管局指，應急醫院將新增4項服務，包括「超聲造影服務」、「內視鏡服務先導計劃」、「睡眠測試服務」和「多重耐藥性菌類篩查化驗服務」，把握時間幫輕其他聯網工作，服務更多病人。

新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉指，「日間放射診斷服務先導計劃」由4月21日至上月底，累計為3,266人進行電腦掃描（CT），以及為1,218人做磁力共振造影（MRI），料至今年底有8,000人受惠。病人的CT和MRI輪候時間中位數，分別由約2年縮短至約3個月和約半年。

他續指，應急醫院設3部CT機和1部MRI機，其中第2部CT機已在8月啟用；每日可提供CT和MRI服務量，已由7月的27次和14次，增至9月的57次和15次 。

至於在7至9月期間試行的「顯影電腦掃描造影服務」，共服務231人次，計劃於12月起把服務範圍由新界東聯網，擴展至全港公院病人；「超聲造影服務」亦會在同月啟動，對象料包括肺炎帶菌者、泌尿科結石患者等，每日服務18人。

另新增內視鏡檢驗部，並由本月31日起推行「內視鏡服務先導計劃」，為18至70歲、胃痛及胃酸倒流的非住院病人，包括家庭醫學部轉介個案，以及輪候逾6個月的專科門診非緊急個案提供檢查。惟若病人不良於行、正服用薄血藥等，並不適合。

雅麗氏何妙齡那打素醫院內視鏡檢驗部部門主管葉偉文稱，服務由新界東、新界西和九龍中聯網內視鏡診斷團隊提供，試行期間每周設5個服務時段，每時段為7至8人檢查，即每周最多服務40人，冀把病人輪候期由1至2年縮短至3個月；日後則計劃增至每周10個服務時段。

▲ 為配合「內視鏡服務先導計劃」展開，應急醫院須由其他醫院聯網調配多1名資深護士、3名註冊護士、6名病人助理和2名文員。（陳靜儀攝） ▲ 內視鏡檢查數據將儲存於醫管局臨床資訊管理系統內，病人完成檢查稍作休息後便可乘搭專車離開，並回到所屬醫院跟進。（陳靜儀攝） ▲ 應急醫院微生物化驗室目標每年化驗逾7萬個樣本。（陳靜儀攝） ▲ 「睡眠測試服務」本月31日起逢周一至四晚上8時至翌日早上8時進行，院方將為病人提供小食，並增加接駁巴班次配合。（陳靜儀攝）

本港有34萬人出現不同程度睡眠問題，睡眠測試服務需求殷切，但在病床供應緊絀情況下，輕症者大多會被安排自行在家測試，惟約2成人往往因數據異常須重做，故應急醫院亦在本月31日起新增「睡眠測試服務」，安排有鼻鼾和懷疑睡眠窒息的全港公院病人，在10間配備獨立廁所的單人房過夜測試，每周40個名額，新界東聯網護理團隊將全程監察。

應急醫院本月初亦開設微生物化驗室，提供多種耐藥性菌類篩查，包括耐萬古霉素腸球菌和耐多藥鮑氏不動桿菌，盼盡快找出帶菌者進行治療，避免院內爆發風險。

本月起至12月會先接收新界東聯網樣本，明年1月擴展至新界西，期間每月化驗2500個樣本；明年4月則加入港島東，並提升服務量至每月化驗6000個樣本；首階段料可分擔新界東聯網4至5成化驗。

應急醫院預計最遲2026年初停止運作，被問及服務屆時會如何安排，冼藝泉指，一切跟從政府指示，現會爭取時間「服務得一個病人得一個」，且正研究再引入1至2個項目，又指各大醫院正進行擴建工程，相信未來或可把應急醫院服務遷移至各院。但他坦言難為應急醫院設立固定醫護團隊，會續提供每日500元津貼鼓勵其他聯網醫護前往。

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記者：梁薾心

▲ 落馬洲應急醫院將新增4項服務。（陳靜儀攝）