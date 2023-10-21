【美酒佳餚巡禮】餐廳酒吧推優惠「品味全城」　蘭桂坊另類體驗谷生意

▲ 蘭桂坊將推多種優惠，冀延續美酒佳餚氣氛 (資料圖片)

「香港夜繽紛」活動之一「美酒佳餚巡禮」下周四（26日）開鑼，起一連4天在中環海濱舉行。為延續全城消費氣氛，旅發局11月續推「品味全城」活動，當中蘭桂坊集團旗下20間餐廳酒吧推85折菜單，並在萬聖節期間舉辦多個美食娛樂體驗，將美食結合魔術師表演、塔羅牌解構、日本藝伎等不同演出，冀吸引市民消費。

蘭桂坊協會預期，相關活動可帶動15%或以上的人流及生意增長。不過餐飲業界指，相關活動僅惠及個別地區的餐廳，面對營運成本颷升，即使加推優惠，亦難與深圳同業競爭。

旅發局11月舉辦「品味全城」，逾200間餐廳推出特色餐單最高7折，又可憑電子門票遊走60間酒吧享用雞尾酒及小食，另有21間中式食府推出廚師發辦。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其中蘭桂坊20間餐廳酒吧推出「細味蘭桂坊」，提供85折優惠主題菜單，由各餐廳主廚設計，例如「ARIA」意大利精選嘗味晚餐，包括牛肉他他、松露及風乾豬面頰肉等，並配搭葡萄酒及氣泡酒；部分酒吧亦會提供特色雞尾酒，如「茶雞尾酒品嚐套餐」，顧客只需事先在指定網頁購買門票，於餐廳出示即可換領。

蘭桂坊冀生意升15%

蘭桂坊協會總監張素媚指，疫後港人消費習慣改變，假日外遊及北上消費氣氛熾熱，影響本地酒吧及餐飲業務的復甦步伐；近月蘭桂坊生意升幅較預期緩慢，上月生意額較2019年同期回復約8成。她期望透過推出國際美食推廣活動，提高旗下商戶15%或以上的人流及生意。

萬聖節娛樂餐飲訂枱8成 吸科技周會展客

面對復甦步伐不似預期，蘭桂坊亦出招催谷。今年萬聖節期間，推出多項感官娛樂餐飲體驗，參與餐廳推出4至7道菜色，用餐期間可欣賞鬼魅日本藝伎、魔術表演、或DJ打碟電子音樂演出等，每位收費介乎近800元至1,300元，現時預訂率已達8成多，張素媚形容反應相當理想。10月底蘭桂坊會聯同香港金融科技周舉辦「LKF Night Summit」（蘭桂坊首腦之夜），以優惠價吸引峰會的會展客到蘭桂坊消遣。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

難敵北上消費 冀吸旅客光顧

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，十一黃金周生意淡靜，僅中秋節達4億元生意額，惟與2019年同期仍有約7%差距，預計今年10月業界做到85億元生意額，較2019年同期下跌最少5%。他表示，疫後人工及租金營運成本急升，即使業界提供優惠，但「平又平唔過深圳」，主力要靠政府多推大型活動，吸引更多旅客訪港消費，才可逆轉劣勢；又認為「香港美酒佳餚巡禮」對中環、金鐘等地餐廳的生意較有幫助。

記者：陳麗娜