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【美酒佳餚巡禮】酒吧業生意僅及疫前6至7成　將推大抽獎吸客

社會 06:00 2023/10/21

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旅發局積極推動大型盛事舉辦，吸引旅客重臨本港。不過酒吧業界指，現時生意及人流僅及2019年的6至7成水平，周五、周六人均消費跌近4成至500元，正籌備推出百萬大抽獎，冀吸引更多顧客到酒吧消費，並強調本地酒吧具一流水準，並融合國際元素，對內地旅客具吸引力。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，現時業界的生意、人流及人均消費均未回復至疫情前、2018年的水平，仍有3至4成的差距，料疫後本港經濟疲弱，是市民消費力大減的主因，以往周五及周六酒吧生意最旺，2018年周末期間的人均消費達800元，現時僅500元，大減近4成。而疫後顧客在店內逗留時間亦縮短了1至2小時，即使周五及周六，最遲凌晨4時便離開，「留少咗1、2個鐘，佢哋消費自然就少咗。」

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他透露，協會正籌備推出全新的遊戲項目，以及正申請抽獎牌照，期望11月起每月舉辦大抽獎，並延續至聖誕節，向顧客送出不同的禮物，成本約150萬元，「希望吸引多啲本地客幫襯，並幫到業界渡過咁艱難嘅時期。」

6月該協會舉辦了「香港酒吧文化節」提供香港酒吧的特色飲品、創意小食和娛樂，又有酒吧遊戲及調酒師比賽等；錢雋永指，活動令內地客了解本地酒吧滙聚國際文化特色，而本地調酒師創作的雞尾酒曾在亞洲比賽中奪得冠軍，「在過百個參賽城市中勝出，證明本地業界具一流嘅水平。」他形容這些是內地酒吧難以體驗及媲美，將會向旅客加強推廣。

記者 陳麗娜
 

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