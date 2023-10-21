【新冠研究】中大招募曾染新冠人士參與研究　填網上問卷可獲$150超市禮券

▲ 中大招募曾染新冠人士參與研究，填網上問卷可獲$150超市禮券。（中大學醫學院官網圖片）

中文大學醫學院現正招募曾感染新冠人士，參與一項有關精神健康的網上研究。完成後，參加者可獲得150元超市電子現金券，以及一份簡短的精神健康風險的評估報告。

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中大醫學院李朝江家族睡眠檢查室招募18至65歲曾於2022年3月至10月之間第一次感染新冠肺炎的人士參與研究，以探討新型冠狀病毒病對患者腦神經及精神健康的長期影響。是次研究由香港中文大學醫學院精神科學系主導，並與香港大學，威爾斯親王醫院，瑪麗醫院，青山醫院，葵涌醫院，基督教聯合醫院及東區尤德醫院協辦。

參加者需填寫一份關於身心健康的網上問卷、進行簡單的腦神經認知測試，並填寫7天的睡眠日記。如參加者曾感染新冠肺炎，研究團隊亦會在取得授權後在醫院管理局的電子病歷系統存取其電子醫療紀錄。

參加者成功完成研究後，可獲價值150元的超市電子現金券，並於3個月後獲得一份簡短報告，包括精神健康風險的評估，以及據需要提供跟進建議。

參加要求：

18至65歲

2022年3月至10月之間第一次感染新冠肺炎人士

符合上述要求的參加者可在網上登記並填寫簡單篩查問卷：https://bit.ly/3R4Quty

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責任編輯：羅嘉欣