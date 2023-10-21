【食不安心】港女尖沙咀茶餐廳買外賣　驚見凍檸茶「加料」送曱甴

▲ 港女尖沙咀茶餐廳買外賣，驚見凍檸茶「加料」送曱甴。

食外賣最怕打開有昆蟲。近日有港女於網上發文，表示早前在尖沙咀一間茶餐廳買外賣，結果發現凍檸茶竟內藏曱甴，十分噁心。

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事主於Facebook群組「飲食黑店大全」發文，指早前在尖沙咀中港城一間茶餐廳買外賣，未料打開凍檸茶的杯蓋，竟發現內藏曱甴。從她分享的圖片可見，曱甴躺在冰塊上，體積不算大。

事主透露，之前曾光顧涉事的茶餐廳，指職員態度惡劣，已經甚少堂食，「點知外賣仲大鑊，凍檸茶送曱甴」。

帖文引起網民關注，不少人都留言建議事主向食環署投訴，亦有網民表示「應該冰機入面有小強，建議同佢講，叫佢清潔」、「盡量少外買，堂食較理想」。

不過，亦有網民認為「堂食都要受氣，外賣唔見會好去邊，你自己畀錢買難受」、「明知服務差都要幫襯，是真愛呀」。

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責任編輯：羅嘉欣