【兒童咳嗽】男童反覆咳嗽半年以為百日咳　求醫揭對曱甴過敏家中放1物後有好轉

▲ 北京1名男童，反覆咳嗽半年，媽媽帶他到醫院接受了igE過敏原檢測，才知道兒子對曱甴過敏。

孩子久咳不癒，令父母憂心！其實兒童咳嗽大致分為2類；由敏感引起，或是由病毒導致，要檢查清楚對症下藥！近日，北京一名男童反覆咳嗽半年，媽媽初時誤以為是百日咳，後來到醫院檢查才發現兒子是對曱甴過敏，於是在家中放置了1物後，兒子的病情便有所好轉。

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綜合內媒報道，該名男童反覆咳嗽不止，症狀足足持續半年，媽媽初時誤以為兒子是百日咳，但試過多種治療方法也未見好轉，只能排除了呼吸道感染及鼻炎。於是媽媽帶兒子到醫院求醫，並接受了igE過敏原檢測，結果顯示，男童被診斷為對曱甴過敏。

男童媽媽表示，那段時間，兒子持續咳嗽很久，試過許多方法，最初懷疑他是百日咳，後來想到有可能是過敏，於是帶他到醫院檢查。

查的當時就說，對這個蟑螂、狗毛皮屑，還有一些其他的東西過敏，之後我們買了一批殺蟑螂的餌劑放在家裡，後來就轉好了。

▲ 檢測報告。(微博圖片)

對於該診斷結果，杭州第一人民醫院主任醫生沈凌表示，大部分的過敏原本質是一種蛋白質，不同的生物上面它可能成分是不太一樣，蟎蟲、蟑螂、動物毛屑都是常見的吸入式過敏原。蟑螂作為室內主要的過敏原，它的唾液、排泄物、皮屑等，都有致敏作用。貓唾液裡面含的一種蛋白質成分，可能就會誘發過敏的反應。

沈凌醫生更指，目前，在各大醫院的過敏原檢測中，蟑螂位列檢測過敏原排行榜前列。也有檢測機構對吸入性過敏原檢測案例做了統計，塵蟎以23％的占比排名第一，蟑螂和花粉以5％的占比排名第二。

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責任編輯︰王明芳