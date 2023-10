香港小姐︱岑杏賢連環慶祝35歲生日　朱千雪+蔣家旻為氣質靚媽送祝福

2012年最上鏡小姐兼前港姐岑杏賢(Jennifer)於今年10月9日踏入35歲,人緣甚好的她獲不少圈中好友為其慶祝生日,Jennifer連環出席生日派對接受大家的祝福。

已為人母的岑杏賢一直被外界封為氣質女神,外貌學歷兼備的她深受大家愛戴,即使榮升媽媽後仍然Keep住靚樣,人氣不滅。

【夫妻放閃】岑杏賢跟老公同月同日生 夫婦每年玩交換禮物:維繫關係的秘訣

岑杏賢慶生

岑杏賢於IG不斷發布生日帖文,並寫道:

October💝

filled with love and gratefulness🎂Thank you for making me feel special every year, you girls means a lot to me 👩‍❤️‍💋‍👩💝🥰

Happy Birthday to @monicachanfy and @ellen.wong1 and all the October babies too 💕🥂