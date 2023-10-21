香港小姐︱岑杏賢連環慶祝35歲生日　朱千雪+蔣家旻為氣質靚媽送祝福

▲ 前港姐岑杏賢（Jennifer）獲多位圈中好友為其慶生。

2012年最上鏡小姐兼前港姐岑杏賢（Jennifer）於今年10月9日踏入35歲，人緣甚好的她獲不少圈中好友為其慶祝生日，Jennifer連環出席生日派對接受大家的祝福。

已為人母的岑杏賢一直被外界封為氣質女神，外貌學歷兼備的她深受大家愛戴，即使榮升媽媽後仍然Keep住靚樣，人氣不滅。

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岑杏賢慶生

岑杏賢於IG不斷發布生日帖文，並寫道：

October💝 filled with love and gratefulness🎂Thank you for making me feel special every year, you girls means a lot to me 👩‍❤️‍💋‍👩💝🥰

Happy Birthday to @monicachanfy and @ellen.wong1 and all the October babies too 💕🥂

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圈中好友齊慶祝

岑杏賢一向人緣不錯，除了獲老公提前為她慶生外，亦有多位圈中好友包括朱千雪、蔣家旻、曹敏莉、陳法蓉等為她慶祝，十分快樂！

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