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【流行性感冒】女子染流感背痛併發肺炎敗血症　昏迷3周醒來發現遭截肢【附流感症狀】

醫生診症室 12:49 2023/10/21

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女子染流感併發肺炎敗血症，昏迷3周醒來發現遭截肢。

流感病毒持續活躍，免疫力較低的人士一旦染上流感，可能會出現嚴重併發症。美國一名女子早前感染流感後，突然出現劇烈背痛，倒地昏迷，醒來竟發現左腳已被截肢。

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綜合《Fox News》及《DailyMail》報道，該名33歲女子米勒（Allison Miller） 早前喉嚨痛、頭痛及全身疲倦，起初她以為只是重感冒，求醫後獲處方止咳藥。

但後來她的情況惡化，開始出現劇烈背痛和頭暈，她立即致電友人，讓對方幫忙叫救護車，隨後便暈倒，失去意識。

米勒被緊急送院治療，經檢查後證實感染流感，併發雙側細菌性肺炎，因而導致敗血症，並惡化為敗血性休克，必須截除左腳保命。

米勒在醫院昏迷了3周才甦醒過來，其後再住院觀察2個月，並學習使用義肢走路。雖然成功逃出鬼門關，但米勒亦因而留下永久性的肺部損傷，心臟功能亦低於正常人水平。

專家指出，流感會引發呼吸道炎症，繼而令細菌進入體內，有機會讓患者出現更嚴重的疾病。專家呼籲民眾儘快接種流感疫苗，減少出現嚴重併發症的風險。

流感症狀+潛伏期

流行性感冒簡稱流感（influenza，簡稱flu），是一種高傳染性病毒引致呼吸道感染的疾病，病毒共分甲、乙、丙型三種。一般而言，本港最普遍的流感多為甲型H1N1及H3N2，流感高峰期通常在1至3月及7至8月期間。

流感徵狀通常較感冒嚴重。要知道是否患上流感，通常要經醫生作臨床診斷，檢查患者有否出現以下較常見的症狀，包括﹕

  • 發燒（通常是高燒，即攝氏38.5度或以上）
  • 頭痛
  • 極度疲累
  • 乾咳
  • 喉嚨痛
  • 流鼻涕或鼻塞
  • 肌肉痛
  • 兒童或會肚瀉及嘔吐

據《Frontiers in Public Health》的研究，一般而言流感症狀的出現順序如下：

潛伏期、傳染期

流感病毒潛伏期通常是1至3日，而患者可在病發前約1天至病發後5至7天內感染他人。而幼兒或免疫功能嚴重受損人士的傳染期甚至會更長。

治療方法

由於流感由病毒引起，服用抗生素並無療效。除非出現細菌感染的併發症，否則無需服食抗生素。

人體本身有免疫能力，一般只須服用如退燒藥、咳藥水或收鼻水藥，紓緩不適，大部分患者會在一星期內自行痊癒。

不過，流感患者有可能出現併發症，如支氣管炎、肺炎、慢性疾病惡化等，嚴重更可導致死亡。

患者應盡早找醫生求診外，亦要有足夠的休息，多喝水、進食有營養和容易消化的食物，另外切勿忘記戴上口罩，以防感染他人。

5大接種流感疫苗Ｑ&A

為預防季節性流感，不少專家呼籲民眾及早接種流感疫苗，TOPick整合了5大流感疫苗Ｑ&A：

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責任編輯：羅嘉欣

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