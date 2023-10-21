羅密歐與祝英台︱ 陳豪周嘉洛潛水划艇爬渠玩偷渡　陳茵媺獨戰8大流氓型到爆

▲ 周嘉洛與陳豪在《羅密歐與祝英台》默契十足。

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》，昨晚（10月20日）劇情講羅密歐（周嘉洛飾）難忍相思之苦，懇求萬事通（陳豪飾）帶他偷渡前往天南市見茱麗葉（游嘉欣飾）；穿上貼身潛水衣的二人，經歷划艇、反艇及爬渠三大關卡後終抵達祝家。

而「豪洛配」十分搶鏡，昨晚二人無論同床戲或爆笑偷渡場口均相當合拍，獲網民大讚好睇：「佢水哋幾夾」。

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▲ 《羅密歐與祝英台》

嘉洛獲益良多

談到偷渡場口，原來「豪洛」不但要在冷天落海拍攝，更要合作撐艇，嘉洛笑言頗有難度：「因為好講求同步嘅節奏，雖然當日有啲凍，但難得落海，都有喺休息時間去游吓水。」

至於被指與陳豪默契十足，嘉洛笑言在對方身上獲益良多：「係任何方面都有嘢學！佢係120分好前輩！」劇中飾演熱血醫生兼愛情狂的嘉洛，更獲讚「洗底」成功：「冇咗廢青安嘅味道，似純情小白兔。」

▲ 《羅密歐與祝英台》

陳茵媺型到爆

昨晚《羅密歐與祝英台》另一亮點是祝英台（陳茵媺飾）獨戰8大流氓，Aimee雙手同時舉槍之餘、更360度大右環迴掃射敵方，相當大型。

Aimee透露拍攝時頗有壓力：「因為一來要夾鏡頭，二來啲爆炸場口又唔可以重拍，大概拍咗兩次左右就完成，我哋之前都係咁練。」

此外，劇情講到祝羅兩家為了5年一度的世紀決鬥尋找出戰槍手，可惜兩邊的心水人選最終因不同原因未能代表出戰，為了解決危機，羅太Dora（江美儀飾）親自出手、以1000萬厚酬利誘萬事通代為出賽，而萬事通的真正身份「神槍手梁山伯」亦因而曝光。

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